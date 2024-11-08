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▲綜效馬力達16.8ps，更是讓網友大讚真正的同級距無對手！（圖／業者提供）

今年EICMA米蘭車展最吸引國人目光的，莫過於6月時即預告亮相的KYMCO RTS R 165。評測時的優異表現，即已被網友冠上最強白牌王者的光環，備受期待與想像，如今量產版在車展中正式亮相，並於5日在台灣正式上市後，各項數據也在各大論壇引起廣泛討論，綜效馬力達16.8ps，更是讓網友大讚真正的同級距無對手！本次新登場的RTS R 165定位在街跑，不論在外觀設計或是在性能上，皆帶來讓人耳目一新的感受。近年來仿生元素不斷被設計師們引入設計概念，以更擬真的肌理線條，堆疊出車身並展現其力量感。車頭的造型設計概念來自猛禽Falco，車燈兩端向後延伸揚起，表現出如同鷹眼般的銳利，並給予人快、狠、準的意象，在市場上可謂非常有鑑別度，也惹得網友們直呼「外型規格配備都有打到我」、「尾燈有種鷹爪的銳利感也是相當不錯」、「造型很好！跑起來是蠻帥的」、「外觀是好看的，有點J車的影子！」知名論壇在針對RTS R 165的貼文留言中，不難看到眾多網友大讚「這配備很不錯，車重也輕，真的兇XD」、「同級距最快」、「真正的同級距無對手」，這些都要歸功於RTS R搭載全新165c.c.水冷ISG智慧賦能油電引擎，綜效馬力達到亮眼的16.8ps，透過油門的動作，偵測即時加速的需求，瞬間輸出ISG馬達動力，縮短轉速拉升時間，對於追求速度與刺激的車迷來說，帶來更直接的乘風駕馭的感受，成為台灣市場上最強白牌性能車款。搭配125kg的極輕車重與汽車級SPFH490高張力高強度鋼管車架，令車款兼具速度及穩定性。Kymco RTS R 165從外觀到動力均融合賽車技術與先進智能系統，透過來自歐洲、日本、台灣專業車手對於懸吊系統設定的親手調教，傾角最大可達45.6度，軸距僅1,290mm，融合了大型重機等級的貼地性與支撐性，考慮到了不同駕駛需求，無論是在擁擠的城市還是蜿蜒的山路，也能兼具舒適及安全性。其他配備如全彩高反差LCD儀表板、全車LED燈組、Keyless免鑰匙啟動、雙槍後避震、28.1公升置物空間以及USB Type-C快充插座，貼合了更多現代人的生活習慣，強化了行車時的便利性。