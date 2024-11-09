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▲TPBL高雄全家海神本季對上新北國王的比賽，共湧入8156人進場，滿場開放11000個位置。（圖／TPBL提供）

▲高雄全家海神執行長李偉誠（Wilson）打造南臺灣的指標性球隊。（圖／全家海神提供）

成軍僅四年的TPBL職籃勁旅高雄全家海神，已迅速成為南台灣最具代表性的職業球隊之一。海神不僅擁有多名與高雄有淵源的球員，球團也積極推動校園活動，已至少與超過50所學校建立合作關係，舉辦籃球教學、公益活動等。海神的主場位於高雄巨蛋體育館，場館容量達1萬5千人。隨著球團的努力與球隊表現逐漸獲得認可，然而，李偉誠也提到，海神在媒體資源上仍面臨挑戰。由於多數體育主流媒體集中於北部，高雄在吸引媒體關注上較為不利。未來，球團將繼續提升比賽品質，創造更多話題，吸引更多媒體報導。海神球員流動率極低，自成立至今，僅有兩名本土球員離隊，隨著球隊陣容的不斷強化，李偉誠對球隊的未來充滿信心。本季加入了如魏良哲等新面孔，並在洋將後衛布銳克曼的帶領下，球隊磨合逐漸成熟。海神希望在接下來的賽季中再創佳績，持續帶給球迷更多驚喜。高雄全家海神不僅是南台灣的籃球象徵，更是高雄在地文化與體育發展的重要力量。隨著球隊的穩定成長，海神的光芒將繼續在台灣體壇閃耀。