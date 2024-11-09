成軍僅四年的TPBL職籃勁旅高雄全家海神，已迅速成為南台灣最具代表性的職業球隊之一。球團積極經營與基層深耕，海神與高雄之間的連結日益緊密，也逐漸獲得當地民眾的高度認同。海神執行長李偉誠表示，這幾年來球員的知名度在高雄迅速提升，球隊也成為當地體育文化的象徵。
海神不僅擁有多名與高雄有淵源的球員，球團也積極推動校園活動，已至少與超過50所學校建立合作關係，舉辦籃球教學、公益活動等。海神的球員們更參與如淨灘等環保活動，以實際行動回饋港都，展現球隊的在地精神。
高雄巨蛋人氣攀升，球迷熱情支持
海神的主場位於高雄巨蛋體育館，場館容量達1萬5千人。李偉誠回憶道，球隊成立首季時，每場比賽的觀眾數大約在2,000至3,000人左右，雖然這個數字不低，但在龐大的巨蛋中，仍顯得稀疏。
隨著球團的努力與球隊表現逐漸獲得認可，本季海神主場前4場比賽的場均人數已突破5,000人，顯示出主場經營的成效日益顯著。李偉誠指出，未來目標是達到像去年「魔獸」霍華德來台比賽時，巨蛋超過萬人的磅礡氣勢。
然而，李偉誠也提到，海神在媒體資源上仍面臨挑戰。由於多數體育主流媒體集中於北部，高雄在吸引媒體關注上較為不利。未來，球團將繼續提升比賽品質，創造更多話題，吸引更多媒體報導。
低流動率展現穩定發展 球員對球團高度認同
海神球員流動率極低，自成立至今，僅有兩名本土球員離隊，李偉誠認為，這也反映出球員對球隊的高度信任。球隊與企業的深度合作也為球員提供了強大的保障，許多球員即使選擇退役，仍可在海神相關企業中找到合適的工作，這能讓球員能專注於球場上的表現，無後顧之憂。
隨著球隊陣容的不斷強化，李偉誠對球隊的未來充滿信心。本季加入了如魏良哲等新面孔，並在洋將後衛布銳克曼的帶領下，球隊磨合逐漸成熟。海神希望在接下來的賽季中再創佳績，持續帶給球迷更多驚喜。
高雄全家海神不僅是南台灣的籃球象徵，更是高雄在地文化與體育發展的重要力量。隨著球隊的穩定成長，海神的光芒將繼續在台灣體壇閃耀。
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高雄巨蛋人氣攀升，球迷熱情支持
海神的主場位於高雄巨蛋體育館，場館容量達1萬5千人。李偉誠回憶道，球隊成立首季時，每場比賽的觀眾數大約在2,000至3,000人左右，雖然這個數字不低，但在龐大的巨蛋中，仍顯得稀疏。
隨著球團的努力與球隊表現逐漸獲得認可，本季海神主場前4場比賽的場均人數已突破5,000人，顯示出主場經營的成效日益顯著。李偉誠指出，未來目標是達到像去年「魔獸」霍華德來台比賽時，巨蛋超過萬人的磅礡氣勢。
然而，李偉誠也提到，海神在媒體資源上仍面臨挑戰。由於多數體育主流媒體集中於北部，高雄在吸引媒體關注上較為不利。未來，球團將繼續提升比賽品質，創造更多話題，吸引更多媒體報導。
低流動率展現穩定發展 球員對球團高度認同
海神球員流動率極低，自成立至今，僅有兩名本土球員離隊，李偉誠認為，這也反映出球員對球隊的高度信任。球隊與企業的深度合作也為球員提供了強大的保障，許多球員即使選擇退役，仍可在海神相關企業中找到合適的工作，這能讓球員能專注於球場上的表現，無後顧之憂。
隨著球隊陣容的不斷強化，李偉誠對球隊的未來充滿信心。本季加入了如魏良哲等新面孔，並在洋將後衛布銳克曼的帶領下，球隊磨合逐漸成熟。海神希望在接下來的賽季中再創佳績，持續帶給球迷更多驚喜。
高雄全家海神不僅是南台灣的籃球象徵，更是高雄在地文化與體育發展的重要力量。隨著球隊的穩定成長，海神的光芒將繼續在台灣體壇閃耀。