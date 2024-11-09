我是廣告 請繼續往下閱讀

▲禾雁凱被認為是《原子少年2》的門面代表，但本人謙虛表示每個選手都各有各的帥。（圖／記者李政龍攝）

▲17歲的陳彥旭在總決賽上霸氣放話，讓李定聽到笑出來。（圖／記者李政龍攝）

▲潘永安感謝粉絲和選手們的支持和陪伴。（圖／記者李政龍攝）

▲郭哲愷常常被稱讚皮膚好，大方分享保養皮膚的祕訣。（圖／記者李政龍攝）

《原子少年2》總決賽將在今（9）日晚上播出，並且6個小隊下午3點半將在北流舉辦演唱會，在演唱會前各隊人氣選手，包括「克卜勒」李定、「小行星」陳彥旭、「晨之星」禾雁凱、「天狼星」潘永安、「鑽石星球」李東翰、「風行者」郭哲愷一起接受《NOWnews今日新聞》專訪，面對網友們的評價，被稱為門面的禾雁凱不擔心只有帥氣外貌被關注，自謙不是最帥的選手，17歲的陳彥旭表示總決賽時「小行星會變大行星」，最後一集霸氣放話，讓其他隊的哥哥們都被可愛到笑出來。少年們表示這次的演唱會和上次演唱會最大的不同之處，就是會有小驚喜、小彩蛋，小隊之間有不同的驚喜，也會有跨界合作，要大家多多期待。有著帥氣外貌的禾雁凱，一直被視為《原子少年2》的門面擔當，會不會擔心外界過於專注他的外貌、忽略他的舞蹈表現？他謙虛地說不擔心，因為自己的外貌也不是那個程度，並表示本屆選手們都各有不同的風格、都很帥氣，至於被問自認是選手中的第幾名？他害羞地將問題丟給在場其他選手，其他人紛紛要他不要謙虛過頭：「就算不是第一，也一定有前三啦！」比賽至今，少年們受到廣大關注，同時也少不了網友們的評價，陳彥旭、郭哲愷都透露自己會看匿名平台Dcard上的留言，面對負面評論，僅有17歲的陳彥旭非常成熟地表示會吸收消化各種不一樣的聲音，不管正面還是負面都是上天的考驗。被問到被批評外貌還是實力時會更受傷？李定表示兩者都會很受傷，潘永安則說自己都不會。陳彥旭身為在場年紀最小的選手，比較想被稱讚帥氣還是可愛？他表示：「其實都可以，就像有時候別人問我要乾麵還是湯麵？其實我也沒有多想，我覺得都可以！」相當四次元。而他所屬的小行星是6組隊伍中年紀最小的，陳彥旭透露他們將最後一集展現帥氣樣貌，宣稱「小行星長大了！」一旁的李定回憶錄製時從監聽耳機中聽到陳彥旭霸氣放話：「我要把這個舞台炸了」，讓他當場笑出來，潘永安則覺得這樣的陳彥旭很可愛！潘永安之前在IG上向粉絲們坦白自己患有妥瑞氏症，他透露現在就是平常心對待，因為也不能改變什麼，坦言一直以來都沒什麼自信，多虧粉絲和其他選手的陪伴支持，選手花花、洪暐、鈞嘉、禾雁凱都是陪伴他很多的成員，禾雁凱會開導他不要在乎別人想什麼！收到他的訊息都會覺得很暖心。洪暐、花花也都對他非常好：「他們都好愛我，我也好愛他們！」郭哲愷則被許多粉絲稱讚皮膚很好，問起他的保養小撇步，他說其實就是基本的早上晚上洗臉，更重要的是「手不要一直摸臉」、「不要吃太辣的」，錄節目期間總是有要錄影時就會長痘痘的詛咒，他的小訣竅是會一次嗑兩包維他命C，哲愷透露他偶爾也會想要放縱一下，像是一錄完影就開始吃辣等等。8/24起 每週六晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線8/30起 每週五晚間十點｜中視播出8/31起 每週六晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架