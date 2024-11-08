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▲台北捷運新埔站今（8）日晚間10時30分許，一名藍衣人持刀闖入捷運站內，持刀攻擊旅客，共有1人受傷，引起民眾一陣恐慌，捷運緊急停駛，警方獲報後立刻到場，將人壓地制伏。（圖／翻攝畫面）

▲台北捷運新埔站今（8）日晚間10時30分許，一名藍衣人持刀闖入捷運站內，持刀攻擊旅客，共有1人受傷，引起民眾一陣恐慌，捷運緊急停駛，警方獲報後立刻到場，將人壓地制伏。（圖／翻攝畫面）

台北捷運新埔站今（8）日晚間10時30分許，一名藍衣人持刀闖入捷運站內，持刀攻擊旅客，共有2人受傷，引起民眾一陣恐慌，捷運緊急停駛，警方獲報後立刻到場，將人壓地制伏，詳細情況仍待警方釐清。根據警方初步調查，該名藍衣人為王女(42歲)，疑似精神異常，手持美工刀在捷運站內攻擊旅客，造成一名男學生臉部受傷，目前已送往亞東醫院救治，暫無大礙。警方將她制伏後，稍早帶回派出所偵辦。