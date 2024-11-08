台北捷運新埔站今（8）日晚間10時30分許，一名藍衣人持刀闖入捷運站內，持刀攻擊旅客，共有2人受傷，引起民眾一陣恐慌，捷運緊急停駛，警方獲報後立刻到場，將人壓地制伏，詳細情況仍待警方釐清。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據警方初步調查，該名藍衣人為王女(42歲)，疑似精神異常，手持美工刀在捷運站內攻擊旅客，造成一名男學生臉部受傷，目前已送往亞東醫院救治，暫無大礙。警方將她制伏後，稍早帶回派出所偵辦。▲台北捷運新埔站今（8）日晚間10時30分許，一名藍衣人持刀闖入捷運站內，持刀攻擊旅客，共有1人受傷，引起民眾一陣恐慌，捷運緊急停駛，警方獲報後立刻到場，將人壓地制伏。（圖／翻攝畫面）▲台北捷運新埔站今（8）日晚間10時30分許，一名藍衣人持刀闖入捷運站內，持刀攻擊旅客，共有1人受傷，引起民眾一陣恐慌，捷運緊急停駛，警方獲報後立刻到場，將人壓地制伏。（圖／翻攝畫面） AE博弈獲16億水錢！郭哲敏火速籌5000萬交保 錢帥君陪同走出法院高雄「4機車連環車禍」！煞不住撞成一團 6人送醫治療88會館負責人郭哲敏涉洗錢！5千萬交保重獲自由 需戴電子腳環高雄1歲男童遭虐慘死！生母同居人同樣涉重嫌 改列被告偵訊中 關鍵字 台北捷運新埔站持刀捷運站緊急停駛