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▲高雄市教育防制學生藥物濫用諮商輔導團獲得金舵獎殊榮，也是高雄市唯一獲獎的團隊。（圖／高市府教育局提供）

第21屆金舵獎、旭青獎表揚大會於今（8）日在高雄林皇宮舉行頒獎典禮，今年全國共有17人獲金舵獎、3人獲旭青獎；其中「高雄市教育防制學生藥物濫用諮商輔導團」獲金舵獎殊榮，也是高雄市唯一獲獎的團隊。「金舵獎」是表揚全國從事非行兒童或青少年學校輔導、社區工作、觀護處遇、犯罪矯正與更生保護的優良人員。「旭青獎」則是表揚曾經誤入歧途，能改過向上有具體傑出貢獻者。高雄市教育防制學生藥物濫用諮商輔導團是高雄市唯一獲得金舵獎殊榮的得獎團隊，高市府教育局主秘歐素雯表示，輔導工作者就像誤入歧途青少年的家人，透過真誠關懷灑下善良的種子，讓社會不再冷漠。高雄市教育局校園安全事務室主任黃哲彬表示，輔導工作像是園丁的工作，栽種這工作不僅曠日廢食，收成更是需要經過長久的等待，必須深信無論是任何種子，只要園丁能不放棄好好培養，時候到了，種子總能發芽和開花。春暉志工隊長翁燕雪也藉此機會，呼籲社會大眾一起對高難度挑戰青少年釋出善意，一起拉他們一把。