雙11檔期不少人在觀望蘋果相關產品，預算考量下無法直上最新iPhone 16的話，蘋果經銷商STUDIO A今（9）開始到11月11日在台北西門門市舉辦「Apple認證機特賣會」，最低4900元就能買到iPhone，且同步提供教育價，認證機再打9折。此外，PChome有iPhone 16搭配耳機優惠價，再折3000元。蝦皮領券後甚至可降逾2千，搭配刷卡或是滿額贈其實精打細算後會是下手的最佳時間點。
蘋果經銷商STUDIO A推出「Apple認證機特賣會」，活動時間將從11月9日至11月11日，活動地點在台北西門門市舉辦，根據去年的經驗，通常首賣日就大排長龍，如果有想要搶便宜手機、電腦、手錶可能要搶第一時間前往。這次祭出300項認證機限時下殺，包括iPhone 15 Pro／Pro Max、MacBook Pro 16吋、iPad Pro／Air、Apple Watch Ultra 2／S9、HomePod mini等最低狂降3.3折，搭配中信LINE Pay卡刷卡滿15,000元，可享LINE POINTS 3%回饋，滿30,000元再加碼1%，最高回饋4%，認證機同步提供師生教育價活動，結帳出示學生證、教職員證，再享認證機9折優惠，一人限購一台。
STUDIO A表示，特賣會全數商品皆提供「SA認證主機保固卡」，除享有180日保固外，還可加購延長保固方案，iOS系列加價1,500元，Mac系列加價2,000元即可升級至全年保固，再送最高價值1,490實用配件好禮組合。但要提醒，根據《NOWnews》記者了解，認證機價格確實非常具有吸引力，但在外觀上多少會有些瑕疵，且螢幕和電池的使用壽命可能也會比較短，或是可以成為輕度用戶的最佳手機替代方案。
🟡STUDIO A認證機
▪️ MacBook Pro 16吋 M1，原價104,900元，認證二手機60,900元，價差44,000元
▪️ iPhone 15 Pro Max 512GB，原價51,900元，認證二手機33,900元，價差18,000元
▪️ iPhone 15 Pro Max 256GB，原價44,900元，認證二手機29,400元，價差15,500元
▪️ Apple Watch Ultra 2，原價27,900元，認證二手機13,900元，價差14,000元
▪️ iPad Air 5代64GB，原價19,900元，認證二手機9,900元，價差10,000元
▪️ HomePod mini認證二手機1,700元
▪️ iPhone SE 64GB認證二手機4,900元
🟡PChome 24h購物
▪️ 全新AirPods 4限量預購，售價4490元
▪️ iPhone 16 Pro（512G）原價47400元，特價45999元，再送888 P幣
▪️ iPhone 16 Pro Max（512G）原價51900元，特價49999元，再送888 P幣
▪️ iPhone 16 (256G)+AirPods 3，原價38990元，特價35900元。
🟡Momo
即日起至11/13，iPhone全館下單就送殼貼，登記再抽888元mo幣；下單指定品再加碼登記抽3%mo幣(上限999)。 即日起至11/13，下單iPad指定品領券優惠9.1折；下單Air/Pro系列商品，即可登記搶A04觸控筆。還有momo獨家Apple watch組合享9.8折；下單再加贈1%mo幣。
▪️ iPhone 16 Pro Max(256G/6.9吋)，原價44,900元，特價44,490元，11/13前。
▪️ 2024 iPad Air 11吋/WiFi/128G平板電腦(三折筆槽殼+鋼化保貼組)，原價20590元，特價18411元。
▪️ Apple Watch S10 GPS 46mm鋁金屬錶殼搭配運動型錶 原價15,000元，特價 14,699元。
▪️ 保護套+掛鉤組 AirPods 4(主動式降噪款)，原價6,480元，特價6190元，預購。
🟡Yahoo奇摩購物中心
Yahoo奇摩購物中心購買APPLE系列商品，刷Yahoo聯名卡滿額且完成登錄，即享5,000元刷卡金，購衷心會員再拿4%回饋；若使用超贈點完成結帳，還有機會抽超贈點返還，最高拿999超贈點。購買手機、穿戴商品加碼再抽市價近2萬HUAWEI華為GT5 Pro智慧手錶。
▪️ Apple iPhone 16 Pro Max 256G 6.9吋智慧型手機，原價44,900元，直降千元，優惠價43,499元，雙11期間再享等值20%回饋
▪️ Apple Watch Series 10 (S10) 46mm 鋁金屬錶殼配運動錶帶GPS，原價14,500元，優惠價14,065元，雙11期間再享等值14%回饋
▪️ Apple 2024 iPad Air M2 (11吋 / 128GB / WiFi) 平板電腦，原價19,900元，優惠價18,710元，雙11期間再享等值15%回饋。
🟡蝦皮購物
iPhone 16系列11/8-11/13開放使用全站優惠券，最高現折2,000元，11/11 刷星展銀行卡限分期，滿20,000元現折2,200元，適用於iPhone 16全系列，即日起至11/30刷國泰世華蝦皮聯名卡，享最高回饋30%蝦幣。
▪️ iPhone 16 Pro 256GB，原價40,400元，券後價38,380元
▪️ iPhone 16 Pro Max 256G ，原價44,427元，券後價42,206元
▪️ iPad Air 11.0吋 WiFi 128GB，原價19,502元，券後價18,527元
▪️ Apple Watch S10 鋁金屬 GPS 46mm，原價14,500元、券後價13,775元
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STUDIO A表示，特賣會全數商品皆提供「SA認證主機保固卡」，除享有180日保固外，還可加購延長保固方案，iOS系列加價1,500元，Mac系列加價2,000元即可升級至全年保固，再送最高價值1,490實用配件好禮組合。但要提醒，根據《NOWnews》記者了解，認證機價格確實非常具有吸引力，但在外觀上多少會有些瑕疵，且螢幕和電池的使用壽命可能也會比較短，或是可以成為輕度用戶的最佳手機替代方案。
🟡STUDIO A認證機
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▪️ Apple Watch Ultra 2，原價27,900元，認證二手機13,900元，價差14,000元
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▪️ HomePod mini認證二手機1,700元
▪️ iPhone SE 64GB認證二手機4,900元
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🟡Momo
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▪️ 2024 iPad Air 11吋/WiFi/128G平板電腦(三折筆槽殼+鋼化保貼組)，原價20590元，特價18411元。
▪️ Apple Watch S10 GPS 46mm鋁金屬錶殼搭配運動型錶 原價15,000元，特價 14,699元。
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▪️ Apple 2024 iPad Air M2 (11吋 / 128GB / WiFi) 平板電腦，原價19,900元，優惠價18,710元，雙11期間再享等值15%回饋。
🟡蝦皮購物
iPhone 16系列11/8-11/13開放使用全站優惠券，最高現折2,000元，11/11 刷星展銀行卡限分期，滿20,000元現折2,200元，適用於iPhone 16全系列，即日起至11/30刷國泰世華蝦皮聯名卡，享最高回饋30%蝦幣。
▪️ iPhone 16 Pro 256GB，原價40,400元，券後價38,380元
▪️ iPhone 16 Pro Max 256G ，原價44,427元，券後價42,206元
▪️ iPad Air 11.0吋 WiFi 128GB，原價19,502元，券後價18,527元
▪️ Apple Watch S10 鋁金屬 GPS 46mm，原價14,500元、券後價13,775元