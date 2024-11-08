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美國聯準會（Fed）於台灣時間週五凌晨公布議息結果，宣布調降利率25個基點，符合市場預期。華爾街持續消化川普重返白宮與Fed降息前景對市場的影響，美股8日開盤後主要指數漲跌互見，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲129.86點或0.30％；標普500指數上漲11.15點或0.19％；那斯達克指數下跌31.16點或0.16％；費城半導體指數下跌66.23點或1.24％。根據《CNBC》報導，交易員持續消化本週大選後的反彈與Fed最新的貨幣政策舉措，股市開盤後基本上持平，但是本週依然是豐收的一週，標普500指數與道瓊工業指數都有機會創下自2023年11月以來最好的一週。小型股也炙手可熱，截至週四為止，羅素2000指數本周累積上漲超過7％。分析師克里希納（Venu Krishna）表示，市場希望川普相對於拜登政府能有更寬鬆的監管措施，這種樂觀反映在小型股的上漲，但是否能夠持續還有待觀察。Global X ETF的投資策略主管赫夫史汀（Scott Helfstein）表示，與選前相比，聯準會未來的降息路徑更加不明朗，川普政府或有利於經濟成長和風險資產，但更快的成長與關稅的結合將導致通貨膨脹。赫夫史汀指出，雖然聯準會目前認為物價和就業之間的風險是平衡的，但情況可能會迅速轉變，通膨重新加速的風險仍然存在。