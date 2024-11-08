今（8）日晚間10時許，42歲的王姓女子手持美工刀，進入北捷新埔站攻擊乘客，造成一名男學生臉部受傷，警方獲報緊急趕抵現場，先將傷者送往醫院急救，經治療後已無大礙，王女當場遭到壓制逮捕並帶回警所偵訊，她向警方供稱，「因為聽到有人說他壞話，要對她不利才會持刀傷人。」
據了解，42歲王姓女子今天晚間搭捷運板南線到板橋新埔站時，疑似出現幻聽現象，認為遭人跟蹤並要對自己不利，在準備下車時，突然拿出一把美工刀，朝身邊乘客揮舞，導致站在一旁的17歲男學生，臉部一處約3公分的劃傷。
警方獲報立即趕抵現場，立即將受傷的男學生送往亞東醫院治療，所幸無大礙，而警方將王女帶回派出所，她初步供稱，搭車準備回家時，途中感覺被跟蹤，才會持刀揮舞防衛。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
警方獲報立即趕抵現場，立即將受傷的男學生送往亞東醫院治療，所幸無大礙，而警方將王女帶回派出所，她初步供稱，搭車準備回家時，途中感覺被跟蹤，才會持刀揮舞防衛。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110