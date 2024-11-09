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▲李雅英擔任韓式炸雞店一日店長，現場重現三振舞。（圖／記者葉政勳攝)

▲李雅英透露之前有提醒李多慧騎車要小心安全，兩人過去曾一起效力於韓國職棒起亞虎。（圖／記者葉政勳攝)

剛與台啤永豐雲豹啦啦隊續約的韓籍啦啦隊成員李雅英，昨（8）日受邀參加韓國炸雞品牌活動，擔任一日店長，現場重現經典的「三振舞」，引發全場掌聲。被問到是否會參加2024年世界棒球12強賽，她表示還未看到名單，對於近日瘋傳李珠珢與經紀公司解約，似乎會往國外發展一事，她也低調回應並不清楚，自己未來的活動動向、是否會續約富邦啦啦隊等問題，李雅英則回答還在等經紀公司確定。而好友李多慧最近騎車環島，李雅英透露之前有提醒她騎車要小心安全，並表示有機會的話也想環島，不過更想以搭火車的方式遊玩。李雅英先前跳「32撞」舞掀起話題，她表示自己透過觀看影片自學，並笑稱：「跳得好像比其他人撞得更用力，可能是跳錯了。」她坦承右肩有舊傷，跳舞時會發出骨頭的聲音，但敬業的她還是跳得很開心。日前另一位韓籍啦啦隊成員李多慧展開機車環島之旅，兩人曾一起效力於韓國職棒起亞虎而熟識，李雅英表示曾提醒好友要注意安全，李多慧還熱情邀她坐後座。她透露自己也有環島的計畫，不過更希望能坐火車遊覽台灣花東地區的美景。而「啦啦隊AI」李珠珢近期傳出已與經紀公司解約，可能轉向國外發展。李雅英受訪時被問及此事，她回答：「不清楚此事」，而對於自己未來的活動動向、以及是否會續約富邦啦啦隊，李雅英低調表示還在等經紀公司確定。在台活動將近一年，李雅英與台灣啦啦隊成員關係融洽，也期待未來在台灣能有更多的成長與挑戰。