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美國總統大選結果出爐後，觸發的美股升浪持續，加上投資人消化聯準會（Fed）對未來降息的前景展望，美股主要指數週五漲多跌少。而得益於其執行長馬斯克（Elon Musk）大力助選川普（Donald Trump）的電動車大廠特斯拉（Tesla），股價則繼續上漲，市值突破1兆美元。綜合《CNBC》等外媒報導，美股本週整體表現強勁，這在很大程度上要歸功於川普勝選後的大幅上漲。標普500指數本週上漲4.66%，道瓊指數上漲4.61%，兩者都創下了自2023年11月以來的最佳單週表現。投資者普遍認為，美國政府由共和黨主導的話，將更有利於放鬆管制、研議減稅措施等等。除了美國大選，本週美股也受到聯準會降息1碼提振，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）並聲稱，他對美國經濟的表現「感覺良好」。8日收盤，美股道瓊指數上漲259.65點，或0.59%，收43988.99點；那斯達克指數上漲17.32點，或0.09%，收19286.78點；標普500指數上漲22.44點，或0.38%，收5995.54點；費城半導體指數下跌43.47點，或0.81%，收5290.52點。焦點個股方面，一些與川普相關的股票，週五再創佳績。特斯拉股價上漲約8.2%，市值突破了1兆美元大關；社交媒體Truth Social母公司Trump Media & Technology（DJT）也在川普表示，無意出售其股份後，股價大漲逾15%。