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川普代表共和黨，在2024美國大選勝出後，雖然因為選舉結果快速出爐、爭議不多，外界稍微鬆一口氣，但由於川普被諸多官司纏身，這些案子後續該怎麼處理也引發關注。美國法官已暫停審理有關川普涉嫌推翻、顛覆2020大選的案子，與此同時，美國司法部也指控1名伊朗男子暗殺川普的企圖。綜合外媒報導，負責處理川普推翻選舉案的華盛頓州聯邦法院法官查特坎（Tanya Chutkan），鑑於特別檢察官史密斯（Jack Smith）向法院提出的要求，已同意暫停處理該案，以應對川普即將重返白宮這一罕見情況。知情人士向《路透社》透露，隨著川普準備再次上任總統，司法部正在討論如何處理川普所涉刑事案件，以符合在任總統不能被起訴的政策。另一方面，美國司法部週五還公布了一樁刑事案件，指控伊朗在美國大選前，曾策劃要謀殺川普，伊斯蘭革命衞隊官員於去年9月指示1名聯絡人，制定一項監視並最終殺死川普的計劃，但遭聯邦調查局（FBI）挫敗，未能成功。美國司法部並公布對51歲伊朗男子沙克里（Farhad Shakeri）的起訴書，沙克里目前仍未被捕，研判應該身處伊朗。