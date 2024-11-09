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▲陳妍希（左）頂著俏麗短髮逛街，沒有戴口罩遮掩，手上還戴著婚戒。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希（右）雖然獨自逛街，但看起來心情很不錯，包子臉似乎又回來了。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希在拍攝《狙擊蝴蝶》期間，手上不見婚戒。（圖／陳妍希小紅書）

41歲女星陳妍希2016年與中國演員陳曉結婚，今年6月開始婚變傳聞甚囂塵上，兩人都沒出面否認消息，更有狗仔爆料，農曆年後陳妍希和陳曉就會正式官宣離婚。現在距離記者爆料的期限剩不到2個月，陳妍希被拍到在中國商場逛街，雖然看起來形單影隻，但先前曾拔掉的婚戒，如今又戴回無名指上，再度引起廣大粉絲猜想，好奇夫妻兩人的婚姻狀態，究竟有沒有要離婚。中國有網友表示，6日在北京商場逛街時，遇到陳妍希本人。只見陳妍希沒戴口罩，頂著俐落短髮在跟櫃姐挑選商品，看起來心情很不錯。有粉絲放大照片發現，陳妍希左手無名指上還戴著婚戒，紛紛留言：「她和陳曉肯定是好好的、很幸福，別幻想人家小夫妻離婚了」、「戴個婚戒受到如此的關注，感謝大家對妍希與曉曉的祝福」。陳妍希和陳曉結婚8年育有一子，雖然中間幾度被爆料過婚變，但兩人都用行動證明了並沒有離婚，不過今年開始夫妻二人不再同台，面對分居、離婚傳聞更是未出面否認，讓婚變可信度大大提高。有狗仔稱，陳曉搬出家後更是刪除陳妍希的聯絡方式，兩人要溝通只能透過中間人，究竟為何一個男人要做得這麼絕，答案不言而喻。9月28日，微博上更有八卦消息稱，陳妍希與陳曉已經進入離婚協商的最後階段，預計明年過年將會「官宣離婚」，之所以要拖到明年，是因2人都有代言在身，品牌方要求雙方現階段還不能公開離婚消息。目前，陳妍希剛拍完都市劇《狙擊蝴蝶》，陳曉則在中國東北拍古裝劇《大生意人》，始終沒有回過同一處住所。陳妍希在拍戲期間也幾度被拍到把婚戒拿掉過，陳曉更不用說，雖然此事曾被媒體大作文章，但不排除是為了配合角色的調整。如今《狙擊蝴蝶》殺青，陳妍希又把婚戒戴回來，想必也是不想再落人口舌。