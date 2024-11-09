北捷新埔站8日晚間發生有名女性持刀傷人事件！一名42歲的王姓女子在8日晚間10時許，在北捷車廂內持美工刀攻擊旅客，引起現場一陣恐慌，造成一名男學生受傷，事發之後有網友發出當時車廂內的畫面，一名戴著口罩的英勇阿伯上前壓制，其身分也被曝光竟然也是「台北市警官」。
有網友在社群平台「Threads」貼出當時北捷正要抵達新埔站的車廂畫面，只見當時持刀的王姓女子與學生僵持不下，學生已經明顯受傷流血，由於列車還在行進中，車上的乘客也只能在旁圍觀不敢靠近，此時一位戴著口罩的英勇阿伯挺身而出上前壓制王女，並且將刀奪走，隨後熱心的民眾也趕快靠過去幫忙。
在該車廂的乘客也驚魂未定的表示「真的感謝勇敢的阿伯們衝上去壓制這個女的，後來在新埔站壓制他等到警察來，這一瞬間是我人生第一次離危險這麼近.....而且事後看影片才發現她有拿美工刀，一開始根本不知道發生什麼事，以後坐捷運真的要觀察一下周圍的狀況。」
貼文曝光後，不少人都狂讚首位挺身而出壓制嫌犯的阿伯，「還好有第一位大哥挺身而出，不然那個學生不知道會怎麼樣，謝謝大哥！」、「真的幸好戴口罩的阿伯熟練的壓制了嫌犯欸，超英勇」、「阿北超強直接衝上去壓制沒在怕，感覺經驗老道！」、「後面阿北進行第一波牽制之後，陸續有乘客上前幫忙，超級暖心的。」
北捷砍人案英勇伯神壓制！真實身分也是台北市警官
然而這位英勇的阿伯可不是一般的市井小民，其實他的真實身分是任職於台北市警局的「防治科警務正薛先得」，同時薛先得過去也曾經擔任過台北市刑警大隊偵八隊長，相關經歷非常豐富。
薛先得接受媒體採訪表示：「當時我正準備要搭捷運返家，突然聽到有人高喊救命，第一時間就連趕兩節車廂，才知道是有人在捷運車廂內傷人並且挾持人質，當下沒有多想，立刻上前抓著兇嫌持刀的手，使出擒拿術出力扭轉讓對方疼痛，才能順利奪下刀械。」薛先得優秀的表現連市長侯友宜也對他讚譽有加。
據悉，王女8日晚間搭捷運要到板橋新埔站時，疑似出現幻聽，感覺自己遭人跟蹤，因此在準備下車時，拿出預藏的美工刀，朝身邊乘客揮舞防衛，導致站在一旁的17歲高中生臉部被劃出一道3公分的傷痕，所幸送醫治療之後並無大礙。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：危險動作，請勿模仿。
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在該車廂的乘客也驚魂未定的表示「真的感謝勇敢的阿伯們衝上去壓制這個女的，後來在新埔站壓制他等到警察來，這一瞬間是我人生第一次離危險這麼近.....而且事後看影片才發現她有拿美工刀，一開始根本不知道發生什麼事，以後坐捷運真的要觀察一下周圍的狀況。」
貼文曝光後，不少人都狂讚首位挺身而出壓制嫌犯的阿伯，「還好有第一位大哥挺身而出，不然那個學生不知道會怎麼樣，謝謝大哥！」、「真的幸好戴口罩的阿伯熟練的壓制了嫌犯欸，超英勇」、「阿北超強直接衝上去壓制沒在怕，感覺經驗老道！」、「後面阿北進行第一波牽制之後，陸續有乘客上前幫忙，超級暖心的。」
北捷砍人案英勇伯神壓制！真實身分也是台北市警官
然而這位英勇的阿伯可不是一般的市井小民，其實他的真實身分是任職於台北市警局的「防治科警務正薛先得」，同時薛先得過去也曾經擔任過台北市刑警大隊偵八隊長，相關經歷非常豐富。
薛先得接受媒體採訪表示：「當時我正準備要搭捷運返家，突然聽到有人高喊救命，第一時間就連趕兩節車廂，才知道是有人在捷運車廂內傷人並且挾持人質，當下沒有多想，立刻上前抓著兇嫌持刀的手，使出擒拿術出力扭轉讓對方疼痛，才能順利奪下刀械。」薛先得優秀的表現連市長侯友宜也對他讚譽有加。
據悉，王女8日晚間搭捷運要到板橋新埔站時，疑似出現幻聽，感覺自己遭人跟蹤，因此在準備下車時，拿出預藏的美工刀，朝身邊乘客揮舞防衛，導致站在一旁的17歲高中生臉部被劃出一道3公分的傷痕，所幸送醫治療之後並無大礙。
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