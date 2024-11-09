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▲口罩阿伯率先壓制嫌犯之後，車廂內的其他乘客也立刻跟上！成功奪下王女手上的美工刀。（圖/Threads）

▲台北捷運新埔站8日晚間10時30分許，一名藍衣女持刀闖入捷運站內，引起民眾一陣恐慌，警方獲報後立刻到場，將人壓地制伏。（圖／翻攝畫面）

▼英勇的口罩阿伯可不是一般的市井小民，他的真實身分是任職於台北市警局的「防治科警務正」薛先得。（圖／翻攝畫面）

北捷新埔站8日晚間發生有名女性持刀傷人事件！一名42歲的王姓女子在8日晚間10時許，在北捷車廂內持美工刀攻擊旅客，引起現場一陣恐慌，造成一名男學生受傷，事發之後有網友發出當時車廂內的畫面，有網友在社群平台「Threads」貼出當時北捷正要抵達新埔站的車廂畫面，只見當時持刀的王姓女子與學生僵持不下，學生已經明顯受傷流血，由於列車還在行進中，車上的乘客也只能在旁圍觀不敢靠近，在該車廂的乘客也驚魂未定的表示「真的感謝勇敢的阿伯們衝上去壓制這個女的，後來在新埔站壓制他等到警察來，貼文曝光後，不少人都狂讚首位挺身而出壓制嫌犯的阿伯，、「後面阿北進行第一波牽制之後，陸續有乘客上前幫忙，超級暖心的。」然而這位英勇的阿伯可不是一般的市井小民，薛先得接受媒體採訪表示：「當時我正準備要搭捷運返家，突然聽到有人高喊救命，薛先得優秀的表現連市長侯友宜也對他讚譽有加。據悉，王女8日晚間搭捷運要到板橋新埔站時，疑似出現幻聽，感覺自己遭人跟蹤，因此在準備下車時，拿出預藏的美工刀，朝身邊乘客揮舞防衛，