我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金奈見（中）來台錄影，與安心亞（右2）等人留下合照。（圖／金奈見IG）

▲▼金奈見和派翠克（上右）、酷炫（下左）等人比愛心，相當親切。（圖／金奈見IG）

韓國正妹金奈見（Nahyun Kim）過去在街訪時被問到如何安慰心情不好的男友，她甜笑做出綁頭髮的動作，被封為「最懂事女友」，該段影片也讓金奈見一炮而紅，IG目前已有80萬粉絲追蹤。最近金奈見更受邀來台錄影，還重現當時的「經典動作」，搭配若隱若現的白色上衣，好身材呼之欲出，讓廣大老司機再度暈船，紛紛留言直呼：「節目組真會找流量」。金奈見近日來台錄影，登上談話性節目《同學來了》、《小姐不熙娣》，掀起網友熱議。《同學來了》官方IG更貼出金奈見重現如何安慰男友的影片，只見她熟練地綁起馬尾，更用中文說道：「不要生氣，好不好？」還送了甜甜的飛吻給大家，影片PO出才1天時間，就已吸引7.4萬人按愛心。老司機看了全都暈船，大家也紛紛留言大讚金奈見好可愛，「這個也找的來！厲害」、「見到已經忘記生氣了」、「太讚啦竟然請到她」、「看不完怎麼都看不完」、「真的是好懂事的女人」、「好～我完全不生氣了」。金奈見本人也在IG上分享和台灣藝人的合照，有《小姐不熙娣》主持人小S（徐熙娣）、派翠克，還有《同學來了》主持人安心亞，在後台休息室，金奈見更大方與網紅團體「反骨男孩」的成員酷炫比愛心拍照，看得出來人很親切。酷炫臉上竊喜神情藏不住，事後更發文炫耀：「巧遇韓國最懂事女友，記錄一下發春的我！有這樣的通告以後請多發我，謝謝製作單位」。