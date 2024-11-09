我是廣告 請繼續往下閱讀

退輔會所屬欣欣大眾百貨公司現任董事長尤志煌任期將於明（2025）年2月底到期。媒體報導，綠營高層有意由前民進黨立委高嘉瑜接任，不過，由於欣欣董座過去多由國軍退役軍官擔任，此一人事安排格外引發關注。對此，退輔會今（9）日表示，尤志煌任期迄今尚未屆滿，退輔會尚未啟動接續推薦人選之遴選作業。針對媒體報導高嘉瑜將接任轉投資事業欣欣大眾市場股份有限公司董事長一職，退輔會回應表示，有關欣欣大眾市場股份有限公司董事長一職，現係退輔會推薦之尤志煌董事長擔任，尤志煌任期迄今尚未屆滿，退輔會尚未啟動接續推薦人選之遴選作業。退輔會表示，上開職缺之任期係於114年2月始屆滿，任期屆滿時退輔會將依行政程序辦理遴選，人選經審查符合資格條件者，退輔會將秉持開放態度，納入由產、官、學界代表組成之「投資事業人事審議小組」公正遴選，期能為公股舉才，強化投資事業經營，以利事業經營有效成長。