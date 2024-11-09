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▲一名42歲的王姓女子在8日晚間10時許，在北捷車廂內持美工刀攻擊旅客，被正好也在車上的警官薛先得壓制。（圖/Threads）

▲捷運抵達新埔站之後，不少乘客大喊「先下車」，隨著人潮推擠也有不少乘客被擠到發出尖叫聲。（圖/Threads）

▲台北捷運公司7日才宣布，將在台北車站等11站內，增設「禁帶危險物品」標示，沒想到才過一天就發生持刀砍人案。（圖/北捷提供）

北捷新埔站8日晚間發生持刀傷人事件！一名42歲的王姓女子在8日晚間10時30分左右，在行進的北捷車廂內持美工刀攻擊乘客，導致一名17歲男同學臉部受傷，最後先在捷運上被台北市警官薛先得壓制後，到新埔站由警方制伏。然而事發過後，當時不少搭上這班車的目擊者出現，紛紛發出當時車廂內逃跑的第一視角，現場乘客尖叫、狂吼先下車。北捷持刀砍人案嫌犯被壓制後，在社群平台「Threads」有大量的影片被貼上，有不少不是事發車廂的民眾因為聽到有尖叫以及吵雜聲，貼文曝光後，不少同班車的乘客紛紛回應、「一堆聖人不要說什麼不要緊張好不好，當下在密閉的空間，沒有相關經驗的人誰有辦法保持冷靜！請不要出一張嘴。」據悉，王女8日晚間搭捷運要到板橋新埔站時，，因此在準備下車時，拿出預藏的美工刀，朝身邊乘客揮舞防衛，而尷尬的是，北捷近日才表示，因應近年來社會變遷，以及少數旅客攜帶違規物品造成他人乘車不安，，沒想到新政策才開始正要宣導就發生有人違規的情況，甚至是傷到乘客，北捷該如何避免再次發生這樣的事件，還有加強管理空間。