北捷新埔站8日晚間發生持刀傷人事件！一名42歲的王姓女子在8日晚間10時30分左右，在行進的北捷車廂內持美工刀攻擊乘客，導致一名17歲男同學臉部受傷，最後先在捷運上被台北市警官薛先得壓制後，到新埔站由警方制伏。然而事發過後，當時不少搭上這班車的目擊者出現，紛紛發出當時車廂內逃跑的第一視角，現場乘客尖叫、狂吼先下車。
北捷持刀砍人案嫌犯被壓制後，在社群平台「Threads」有大量的影片被貼上，有不少不是事發車廂的民眾因為聽到有尖叫以及吵雜聲，每個人都好奇到底發生什麼事情，探頭想往前看個究竟，但因為車廂內人潮眾多，不少人都在問：「發生什麼事啊？」
結果過沒幾秒列車就到新埔站，有人開始喊「先下車」、「先下車」，伴隨而來的推擠以及尖叫聲此起彼落，為了怕大家跌倒又引發危險，還有乘客直接出聲表示：「不要緊張啦！」一行人下車之後才知道發生什麼事，每個人的表情都非常驚恐。
貼文曝光後，不少同班車的乘客紛紛回應「當時在不同車廂，也是不知道發生什麼事，一到站也幫忙引導下車，後來才知道有人拿刀，真的快嚇死了」、「我也被突然一直被推擠，有人也喊先下車，大家就趕快下車，沒想到是有人持刀.....」、「一堆聖人不要說什麼不要緊張好不好，當下在密閉的空間，沒有相關經驗的人誰有辦法保持冷靜！請不要出一張嘴。」
北捷持刀女砍傷學生！新政策才剛上路就有人違規
據悉，王女8日晚間搭捷運要到板橋新埔站時，疑似出現幻聽，感覺自己遭人跟蹤，因此在準備下車時，拿出預藏的美工刀，朝身邊乘客揮舞防衛，導致站在一旁的17歲高中生臉部被劃出一道3公分的傷痕，所幸送醫治療之後並無大礙。
而尷尬的是，北捷近日才表示，因應近年來社會變遷，以及少數旅客攜帶違規物品造成他人乘車不安，即日起車廂內新增設「禁帶危險物品」標示，目前在五條捷運路線以及各大人流較多的暫別都有張貼該標示，如果違規可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，沒想到新政策才開始正要宣導就發生有人違規的情況，甚至是傷到乘客，北捷該如何避免再次發生這樣的事件，還有加強管理空間。
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結果過沒幾秒列車就到新埔站，有人開始喊「先下車」、「先下車」，伴隨而來的推擠以及尖叫聲此起彼落，為了怕大家跌倒又引發危險，還有乘客直接出聲表示：「不要緊張啦！」一行人下車之後才知道發生什麼事，每個人的表情都非常驚恐。
貼文曝光後，不少同班車的乘客紛紛回應「當時在不同車廂，也是不知道發生什麼事，一到站也幫忙引導下車，後來才知道有人拿刀，真的快嚇死了」、「我也被突然一直被推擠，有人也喊先下車，大家就趕快下車，沒想到是有人持刀.....」、「一堆聖人不要說什麼不要緊張好不好，當下在密閉的空間，沒有相關經驗的人誰有辦法保持冷靜！請不要出一張嘴。」
北捷持刀女砍傷學生！新政策才剛上路就有人違規
據悉，王女8日晚間搭捷運要到板橋新埔站時，疑似出現幻聽，感覺自己遭人跟蹤，因此在準備下車時，拿出預藏的美工刀，朝身邊乘客揮舞防衛，導致站在一旁的17歲高中生臉部被劃出一道3公分的傷痕，所幸送醫治療之後並無大礙。
而尷尬的是，北捷近日才表示，因應近年來社會變遷，以及少數旅客攜帶違規物品造成他人乘車不安，即日起車廂內新增設「禁帶危險物品」標示，目前在五條捷運路線以及各大人流較多的暫別都有張貼該標示，如果違規可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，沒想到新政策才開始正要宣導就發生有人違規的情況，甚至是傷到乘客，北捷該如何避免再次發生這樣的事件，還有加強管理空間。