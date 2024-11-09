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北捷新埔站昨日晚間發生有名女性持刀傷人事件，一名42歲的王姓女子在8日晚間10時許，在北捷車廂內持美工刀攻擊旅客，引起現場一陣恐慌，所幸遭到車上乘客制伏。民眾黨台北市議員陳宥丞今（9）日表示，若持刀傷人民眾為疑似精神病人，已有傷人行為，市府應以精神衛生法第32 條，由警察、消防及衛生單位會同家屬護送就醫，並要求捷運警察增派員警加強巡邏。針對捷運傳傷人事件，陳宥丞表示，已要求市府緊急因應處理，除轉送檢調單位，應就持刀傷人動機及原因，尤其是針對性傷害抑或無差別攻擊？必須向大眾清楚說明。若持刀傷人民眾為疑似精神病人，已有傷人行為，市府應以精神衛生法第32 條，由警察、消防及衛生單位會同家屬護送就醫。陳宥丞表示，請捷運警察於符合人力量能情況，增派員警加強巡邏，尤其事發路線及必要地點，避免社會恐慌及以防模範應發生，保障市民與乘客的人身安全。陳宥丞指出，若針對事件引發焦慮或重大創傷壓力（包括：睡眠障礙、憂鬱、疏離、憤怒、罪惡感等）之民眾，請及早至醫院身心科就醫或尋求諮商專家協助，全台各地1995專線亦可提供相關專業諮詢，讓個人生活與工作儘早回歸正軌。