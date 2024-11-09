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北捷昨（8）日晚間發生持刀攻擊事件，42歲王姓婦人在車廂內持美工刀隨機攻擊乘客，將17歲鄭姓男學生臉頰劃傷，所幸「口罩伯」奮不顧身上前將人壓制，直到警方到場接手，英勇行為獲民眾讚嘆。事後，口罩伯真實身份曝光，原來是同樣身為警察的為台北市警察局防治科警務正薛先得。昨晚10時許，一輛江子翠站開往新埔站的列車車廂內，42歲王姓婦人疑似出現幻聽現象，認為遭人跟蹤並要對自己不利，在準備下車時突然掏出預藏的美工刀朝身邊乘客揮舞，導致站在一旁的17歲男學生臉部遭劃傷，造成一處約3公分的劃傷，所幸並未釀成生命危險。案發當下嚇得車廂得乘客慌亂逃竄，場面一度失控。薛先得當時就坐在在隔壁車廂，突然發現車廂有騷動，詢問之下得知前面包廂有人持刀傷人，立即前往查看。他表示，當下完全沒有多想什麼，趁對方疏忽時使出擒拿術奪刀，因自己有過不少緝捕犯嫌的經驗，奪刀過程沒有受傷，並說這本來就是警方該做的事。消息曝光後，引起各界關注，新北市長侯友宜晚間前往探視傷者後，凌晨也前往派出所感謝協助奪刀制服王婦的薛先得，當薛見到侯到來時，喊了一聲「大隊長」，原來他曾是侯友宜擔任台北市刑大大隊長時的隊員，意外曝光兩人昔日關係。據了解，薛先得為警察大學72期刑事系、警專11期刑事科畢業，曾任北市刑大偵八隊隊長、大安分局臥龍街派出所所長，現為台北市警察局防治科警務正。