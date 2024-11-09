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2024年WTA年終總決賽雙打4強戰，來自台灣的詹皓晴／俄羅斯Veronika Kudermetova雙打搭檔，今日出戰捷克Katerina Siniakova／美國Taylor Townsend，最終在首盤丟掉的情況之下，第二盤也未能搶下，今年是詹皓晴生涯第4度叩關WTA年終總決賽，前3次都是與姐姐詹詠然搭檔，今年則改與俄羅斯好手Veronika Kudermetova合拍。，寫下生涯最佳成績，並以年度分第7收下年終賽門票。昨日的8強戰「台俄組合」遭遇來自義大利的強敵Sara Errani／Jasmine Paolini，他們首局在第8局先遭破發，以3：6讓出，次盤台俄聯軍不但化解2個賽末點，在搶七時從2：2平手時連拿4分，以7：6（3）扳平戰局。搶十決勝盤，「台俄組合」趁勝追擊，挺過對手連續追分壓力，而今日的4強戰，詹皓晴／Veronika Kudermetova首盤失誤偏多，屢屢遭到對手破發，最終就以0：6讓出。來到次盤台俄聯軍試圖振作，從2：4落後時倒趕3局超前，但卻錯失拿下二盤機會，雙方拉鋸進入搶7，小詹組合又形成2：6落後，儘管頂住壓力連趕3分Katerina Siniakova／Taylor Townsend如今在WTA本屆年終賽上，加上小組賽已經豪奪4連勝，後續將與同樣也連贏4場的爭奪冠軍。