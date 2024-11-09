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▲葛斯齊和王定宇槓上，兩人互曬對話截圖指控對方。（圖／葛斯齊、王定宇臉書）

▲▼葛斯齊表示有美術專業的網友私訊他，稱王定宇P圖痕跡很重，從2處紅圈可看出疑點。（圖／葛斯齊臉書）

▲葛斯齊槓王定宇互曬對話截圖！美術專家揪2處疑點：他P圖痕跡很重（圖／葛斯齊臉書）

▲葛斯齊（右）說自己可以跟王定宇（左）約在關公廟發誓，他可以拿全家人做賭注。（合圖／王定宇臉書、資料照）

知名狗仔葛斯齊爆料，民進黨立委王定宇曾帶著美女與前總統蔡英文見面，葛斯齊更稱王定宇曾深夜傳訊息給美女說「我想要妳」，王定宇反駁都是鬼扯更說要上法院處理，還曬出一張對話截圖反擊，內容是葛斯齊自認瞎掰的發言。對此，葛斯齊今（9）日凌晨不到4點就起床發文，直呼：「人在做天在看，誰P圖讓專業說話」。只見有熱心民眾私訊葛斯齊，圈出王定宇提供的對話截圖有造假痕跡，從2個地方就看的出來，再度引發熱議。葛斯齊臉書今日凌晨3點55分發文，他寫道：「好希望快點天亮，我有好多事要做！我從來沒講過這樣的話，但這件事我管定了，人在做天在看，誰P圖讓專業說話，我會盡我全力執行這案件！大家可以把第3張圖放大看」。只見葛斯齊曬出一段民眾私訊，對方稱自己是美術相關工作從業者，看的出來王定宇的對話截圖「p的痕跡很重」，做了對比圖給葛斯齊參考。葛斯齊直接將他跟王定宇的對話截圖放在一起做對比，2個紅圈處明顯有銜接痕跡。當初王定宇PO文時還嗆聲，「有葛最弱狗仔的朋友看不下去，截了他的對話，證明他造假。我是不知道這個截圖是否為真，這種截圖太容易造假了，算是詐騙集團常用手法，反正這張網友截圖真實程度一定比葛狗仔高87分。這種低劣手法就去法院好好說清楚吧！」如今又被狠狠打臉。昨日葛斯齊面對記者訪問，他也透露幾個問題關鍵，他表示收到王定宇訊息的女子並非政治圈人士，但對政治極為熱衷，是「政治狂熱者」。針對王定宇在臉書上以畫狗暗酸葛斯齊爆料行為，葛斯齊反擊表示：「畫一隻狗幹嘛？你幹嘛不畫邱瓈寬或劉德華？」認為王定宇選擇影射自己是「柿子挑軟的吃」。葛斯齊還提到事件不僅止於簡訊，暗示自己握有更多未公開的內情，甚至稱「這還不是最噁心的，有一件更噁心的我真的不想講」，令外界更加好奇進一步發展。葛斯齊在直播時也說自己不希望和王定宇上法院，因為偵查不公開他反而吃虧，但他願意發誓自證清白，「看約哪個關公廟來發毒誓，我們來把全家人都賭進去，如果所謂的截圖涉及造假，或是我P圖造假，我就全家死光，此生不得好死，你敢不敢？」目前王定宇還沒有進一步的回應出現。