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美國一隻網紅松鼠「Peanut」，近日被紐約州環境部門官員「拘捕」，理由是接獲許多民眾投訴，質疑飼養野生動物可能散播狂犬病毒、危害公眾安全。當時Peanut的主人隆戈（Mark Longo）希望政府網開一面，將Peanut歸還，廣大網友也協助聯署，但最終Peanut還是沒能逃過被安樂死的命運。傷心的隆戈指責民主黨州政府至今都沒給他一個公道，並恭賀共和黨的川普當選美國總統，邀請對方到他的農場作客。根據《紐約郵報》報導，隆戈並未放棄替Peanut之死提起訴訟，也不滿當地立法者遲遲沒有表態：「民主黨完全保持沉默，他們什麼也沒說，我的松鼠不是死於自然原因。直到今天，我都還沒有收到任何回應或道歉。」在大腿紋上Peanut紀念刺青的隆戈並表示，他希望紐約州長霍楚（Kathy Hochul）能通過一項法律，保護被視為寵物的動物，不遭受政府實施安樂死的命運。隆戈還強調，他沒有在這次選舉中投票，本身不參與政治，但他非常歡迎川普參觀他的農場，目前那裡還飼養了其他動物。在他看來，或許Peanut之死也對這次川普勝選一事有所貢獻。在Peanut被安樂死之前，隆戈已經收養了牠7年，一人一鼠的故事曾登上媒體版面，隆戈還替Peanut成立了IG粉專，有超過50萬人追蹤，算是小有名氣的動物網紅。日前，紐約州環境部門官員造訪隆戈的家，搜尋並帶走了Peanut，理由是接獲多位民眾投訴，稱可能攜帶狂犬病毒的野生動物被非法飼養，危害附近居住環境的安全。