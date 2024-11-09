曾在美國犯下兒少猥褻、公然猥褻前科的美國男子李維（Levi Forrest Wallace），上月初持觀光簽證來台，但入境後37天行蹤成謎，一度引發校園恐慌，7日警方終於找到人，將依法驅逐出境。國民黨立委葉元之批，美國在台協會早就發公文示警我國政府，但政府卻無比顢頇，像個恐龍一樣，整整過了一個月才找到人！實在有夠扯！
葉元之說，從網路上流傳的公文來看：美國在台協會10月2日發出電子郵件，告知移民署，W君已於10月2日清晨入台，且未按址居住。移民署隔了快10天，於10月11日發文給警政署、勞動部、教育部，說W君可能危害我國利益及善良風俗，請各機關依權責處理（協尋）。
葉元之接著說，又隔了兩星期，教育部才於10月24日發文給屏東縣政府，要求清查轄區學校是否有聘任W君當老師；再隔一星期，到了11月1日，屏東縣政府才將文轉給轄區各高國中及國小，並要求於11月6日回覆。
葉元之說，以教育單位來說，從美國在台協會10月2日示警，到11月1日學校收到公文，整整過了一個月！若W君動作快一點，很有可能就成為外籍老師了！學生安全誰來顧？而我們的警政署，在10月11日收到通知後，也完全沒有動作，直到媒體批露後，才立刻在一兩天內找到人。所以若媒體沒報導，社會大眾不知，這人就可以不去找？真是太細思極恐！
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葉元之接著說，又隔了兩星期，教育部才於10月24日發文給屏東縣政府，要求清查轄區學校是否有聘任W君當老師；再隔一星期，到了11月1日，屏東縣政府才將文轉給轄區各高國中及國小，並要求於11月6日回覆。
葉元之說，以教育單位來說，從美國在台協會10月2日示警，到11月1日學校收到公文，整整過了一個月！若W君動作快一點，很有可能就成為外籍老師了！學生安全誰來顧？而我們的警政署，在10月11日收到通知後，也完全沒有動作，直到媒體批露後，才立刻在一兩天內找到人。所以若媒體沒報導，社會大眾不知，這人就可以不去找？真是太細思極恐！