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MLB美國職棒洛杉磯道奇日前在世界大賽上擊敗紐約洋基，勇奪隊史第8座冠軍，而如今休賽季到來，道奇仍然持續在關注自由市場上的好手，道奇不僅傳出是最有望簽下日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希的球隊，稍早根據美媒透露，佐佐木朗希是否能夠在休賽季順利赴美，成為許多大聯盟球隊的重點關注對象，等隊，都對他有著一定興趣。許多美媒則是評估最有機會簽下佐佐木朗希的球隊是洛杉磯道奇，，加上道奇是冠軍球隊，且洛杉磯的市場較大，曝光度也高，各方面看似都是非常適合佐佐木朗希。而稍早根據美媒《今日美國》記者Bob Nightengale報導指出，道奇不僅有意簽下佐佐木朗希，目前他們也將目光放到了白襪隊強投Garrett Crochet的身上。Crochet上季轉任先發投手表現出色，，三振能力相當了得，生涯更首度入選明星賽。Garrett Crochet雖然戰績僅有6勝12敗，看似不太理想，但主要是因為白襪隊的戰績實在太差，上賽季他們最終繳出41勝121敗的慘澹成績，，這也導致先發投手群的戰績皆不太好看。而道奇其實在上賽季季中，原本就有考慮要交易來Garrett Crochet，但最後沒能成功，記者Bob Nightengale稍早則指出，