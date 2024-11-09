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▲江宛庭說自己是遊艇派對上唯一穿衣服的女生。（圖／11點熱吵店YouTube）

網紅「二壘妹」江宛庭近日在節目《11點熱吵店》分享，自己曾跟一名富二代交往過，對方邀請她參加一個遊艇派對，她到了才發現，現場很多叫得出名字的百萬美女網紅居然都沒穿衣服，因為「上空」入場就可以賺10-20萬元。她更曝光許多富二代的荒淫內幕，讓主持人沈玉琳、Melody都傻眼，直呼根本是犯罪，應該要報警抓人。江宛庭說自己曾參加富二代男友舉辦的遊艇生日趴，一到現場發現很多叫得出名字的網紅，都是幾百萬粉絲的美女，但居然沒有任何人穿上衣。江宛庭說自己是遊艇上「唯一穿衣服的女生」，表示到場的富二代花了巨額，發給每個上空的女生10-20萬元，那些女生願意認識有錢人也都很敢露，誇張三觀讓Melody震驚直呼：「怎麼會要上空去認識人呢？」江宛庭表示後面還有更扯的，她說這群富二代還喜歡看女生被下藥、迷昏的樣子，所以故意找了一群傳播妹，給她們的飲料下藥，傳播妹隔天醒來就會一絲不掛；人神共憤的情節讓Melody痛批：「這個犯法了吧？這要被警察抓起來吧？」該節目片段播出後，也火速在網路上引發討論，不少人都認為江宛庭發言可信度不高，「強烈建議製單（製作單位）不要做這種題目來誤人子弟，豪門的飯碗有這麼好拿嗎」、「宛庭講的感覺有加油添醋，全部女生都上空而且都百萬訂閱的網紅，全部女生只有你穿衣服」、「1號一定假的吧，百萬網紅隨便接個業配都超過2、30萬，怎麼可能為1、20萬裸上空」、「第1位就是胡扯，拜託製作單位別越來越離譜」。