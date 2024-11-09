雙11購物節來了！各大超商一起歡慶瘋狂購物節，今（9）起有美廉社美式、拿鐵買一送一；7-11寄杯拿鐵買100送40杯，一組現省2200元，雙十一還有特大美式買11送11，門市濃萃美式／濃萃拿鐵3杯100元；全家便利商店霜淇淋、農心泡麵買一送一；萊爾富美式、拿鐵10日起推出買一送一，OK超商也有美式、拿鐵買二送二接力登場。

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🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買

▲7-11 CITY PRIMA冰精品美式買一送一。（圖／翻攝自LINE）
▲7-11 CITY PRIMA冰精品美式買一送一。（圖／翻攝自LINE）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜11月7日至11月12日
◾大杯拿鐵買100送40杯，7.3折（原價55元、特價40元）
◾大杯美式買100送40杯，7.1折（原價45元、特價32元）

線上支付行動隨時取購買以上案型，每會員最高回饋15%OPENPOINT，使用OPEN錢包綁中信卡支付再加碼5%，活動最高可享20%回饋。

▲7-11咖啡買100送40杯，美式、拿鐵通通有。（圖／7-11提供）
▲7-11咖啡買100送40杯，美式、拿鐵通通有。（圖／7-11提供）
📍APP｜11月4日至11月11日
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾黑白珍珠撞奶買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾純奶茶／純奶青買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾特大杯拿鐵15杯711元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾中杯精品美式／精品拿鐵12杯711元，6.6折（原價90元、特價59元）
◾指定冰風味飲15杯711元，6.3折（原價75元、特價47元）
活動品項：好時經典可可、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡

▲7-11慶祝第7110店開幕，APP有咖啡買11送11優惠。（圖／業者提供）
▲7-11慶祝第7110店開幕，APP有咖啡買11送11優惠。（圖／業者提供）
📍門市｜11月4日至11月9日
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾中杯精品美式2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾英式紅茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）

▲7-11門市有濃萃美式、濃萃拿鐵3杯100元。（圖／業者提供、記者整理）
▲7-11門市有濃萃美式、濃萃拿鐵3杯100元。（圖／業者提供、記者整理）
🟡全家便利商店
📍門市｜11月6日至11月10日（會員限定）
◾特大杯美式第2杯10元，（原價60元、特價35元）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，（原價60元、特價35元）
◾特大杯冰4水果茶第2杯10元，（原價65元、特價38元）

▲全家特大美式、熱卡布奇諾第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家特大美式、熱卡布奇諾第二杯10元。（圖／全家提供）
📍門市｜11月8日至11月10日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾悅氏light鹼性水720ml買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾杜老爺藍莓優格雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾SOMO茶歐蕾法國酥買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾農心辣白菜泡菜拉麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）

▲全家「康康5」11月8日至11月10日，霜淇淋買一送一優惠。（圖／業者提供）
▲全家「康康5」11月8日至11月10日，霜淇淋買一送一優惠。（圖／業者提供）
📍APP｜11月6日起至11月26日
◾舒潔袖珍面紙買1送1，5折（原價15元、特價8元）
◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾鹼性離子水1385ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲全家面紙、牛奶雪糕買一送一，雙11隨買跨店取慢慢換。（圖／全家提供）
▲全家面紙、牛奶雪糕買一送一，雙11隨買跨店取慢慢換。（圖／全家提供）
📍APP｜11月9日至11月11日
◾大杯美式111杯3000元，6折（原價45元、特價27元）
◾大杯拿鐵111杯4300元，7折（原價55元、特價39元）
◾大杯熱卡布奇諾111杯4300元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾大杯單品美式111杯6700元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵111杯8000元，6.6折（原價110元、特價72元）
◾私品茶55元飲品30杯1111元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾私品茶65元飲品26杯1111元，6.6折（原價65元、特價43元）

▲全家雙11美式、拿鐵寄杯111杯優惠價，最低6折喝。（圖／全家提供、記者整理）
▲全家雙11美式、拿鐵寄杯111杯優惠價，最低6折喝。（圖／全家提供、記者整理）
▲全家私品茶、單品咖啡雙11寄杯優惠。（圖／全家提供、記者整理）
▲全家私品茶、單品咖啡雙11寄杯優惠。（圖／全家提供、記者整理）
🟡萊爾富
📍APP整買零取｜11月10日至11月12日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

以上每款商品各限量10000組，會員每人每品項限購1組，需於12月12日前兌換。

▲萊爾富11月10日起至11月12日，於Hi-Life VIP APP內的整買零取推出「雙11來加1」活動吸客，美式、拿鐵及燕麥拿鐵，均享同品項買1送1。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富11月10日起至11月12日，於Hi-Life VIP APP內的整買零取推出「雙11來加1」活動吸客，美式、拿鐵及燕麥拿鐵，均享同品項買1送1。（圖／萊爾富提供）
🟡OK便利商店
📍APP｜11月11日限定
◾大杯莊園美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯莊園拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）

🟡美廉社
📍門市｜11月8日至11月10日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折，（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折，（原價60元、特價30元）
◾悅氏蜜香紅茶買1送1，5折，（原價25元、特價18元）

▲美廉社美式、拿鐵買一送一。（圖／美廉社提供）
▲美廉社美式、拿鐵買一送一。（圖／美廉社提供）

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