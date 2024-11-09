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立法院長韓國瑜8日出席「啟思國際高峰論壇」，致詞時他提到，兩岸關係從過去的「橄欖形狀」、「狗骨頭形狀」再到現在的「鍊條形狀」，但過去的狗骨頭形狀，才是最佳選擇，能讓中華民國屹立不搖。至於川普當選總統重返白宮後，未來的國際局勢，韓國瑜笑說，只能密切觀察，「我是院長，不是韓半仙，沒辦法算命。」韓國瑜說，兩岸關係像3個圖形，過去70年前到50年前，兩岸像橄欖球，肚子大是中央政府一錘定音，兩頭尖尖一邊搞台獨但會滿門抄斬，搞統一會被打得滿地找牙，一切都是中央政府說了算。接著變成狗骨頭形狀，獨的聲音出現、統的聲音也出現，開放老兵探親、解除黨禁、報禁。韓國瑜說，現在最擔心的是變澄鍊條形狀，兩個球體太大，中間鍊條太細，沒有中間力量，逼著台灣人民只能選統或選獨，沒有第三種選擇，就可能會導致全面的威脅。他說，狗骨頭形狀還是最佳選擇，今年國慶他也欣見總統賴清德喊「中華民國生日快樂」，希望中華民國力量能夠持續壯大、堅定存在。韓國瑜過去談兩岸與美中台關係，也曾用浴缸與塞子比喻。他在2019年6月代表國民黨參選總統時說，台灣現在的處境就像美國的棋子，時間一到價值沒有就被丟掉了，若要保護中華民國，台灣須換個角色，當一個「塞子」，並形容一個人很疲憊，回家想泡個熱水澡，水龍頭就像美國，浴缸就像中國大陸，可是沒有塞子就沒辦法泡澡，所以台灣人可扮演一個非常重要的關鍵力量。