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卡關多時的明年度中央政府總預算，昨（8）日終於付委審查，針對在野黨喊出是他們「成功爭取」說法，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤怒批，闖禍滋事者還自認居功厥偉，她不禁莞爾，「誰胡亂誰認真善後，社會絕對看得清楚」。114年度中央政府總預算案，立法院昨召開朝野協商並達成共識，並於院會宣讀協商結論，在場立委無人表示異議，總預算案順利付委審查。「總預算之亂，肇事者反來割稻尾，有理嗎？」吳思瑤指出，空轉71天，該審未審的總預算，終於交付審查。她說，8月30日政院就將預算案送入立院，如果藍白沒有「六擋」，早就可以實質監督嚴格把關，而藍白六擋總預算的理由，沒有一項具備正當性，但國會硬是虛耗了71天。吳思瑤指出，原民禁伐補償、公糧收購、健保點值，行政院早已透過多元政策工具回應處理，立委應該在所屬委員會充分討論，專業對話，遺憾藍白鷹派抬頭，選擇非理性對抗，只搞政爭不顧民生。吳思瑤提到，最新民調顯示，近半數人民不滿意拖延預算審查，她相信在民意壓力下，藍白也深知必須停損應該收手，而行政院的朝野協調，有幾大突破，包含總預算得以付委審查、導正法制回歸憲法原則，立委不能未經政院同意，片面以修法或決議增加預算，「下不為例」、確立預算權是行政權的核心領域，立法院無權僭越。吳思瑤提到，在野黨今日自嗨割稻尾，彷彿總預算付委是他們的功勞，三項政策是他們的「成功爭取」，闖禍滋事者還自認居功厥偉，她不禁莞爾，「誰胡亂鬧事，誰認真善後，社會絕對看得清楚」。吳思瑤說，「恪遵憲法，民生優先」，這場71天的政爭，沒有人是贏家，但最終一刻執政黨堅定捍衛了法治價值，這是唯一讓她欣慰的事。