我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃洛杉磯湖人前（6）日在不敵曼菲斯灰熊之後，吞下2連敗，今日他們則將回到主場迎戰費城76人。而紫金大軍開季奪下3連勝，但近5場比賽則是僅拿下1勝，戰績來到了4勝4敗，湖人新任主帥JJ Redick顯然對此不甚滿意，美媒《ESPN》知名記者 Shams Charania，稍早在電視節目上談到了洛杉磯湖人新任總教練JJ Redick，他並表示：「，他做事有構造，他帶來了負責任的態度。」「我被告知，JJ Redick擔任湖人隊總教練的第一個月，就有許多戰術板被摔壞了，。今天有人告訴我，他為這支球隊帶來了一定程度的責任感，但那也伴隨著他對於這支球隊設定的某種程度上的期望和標準。」Shams Charania如此說到。而湖人日前輸給活塞隊時，賽後JJ Redick受訪時顯得相當不高興，對此退役球星Paul Pierce則指出：「那樣的Redick不像我認識的他，我和他過去曾經當過隊友，。」「我覺得他們輸了不該輸的比賽，輸了灰熊還說得過去，但活塞那場是絕對不該輸的，。尤其是你的球員不努力打球，這會間接顯示出你的領導力不足。」Paul Pierce說到。