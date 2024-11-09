雙11將來臨，多家吃到飽餐廳也推超殺折扣，「漢來海港」將於雙11當天，有下午餐買一送一限量優惠，於「來美食APP」推出限時限量搶購的「品牌饕客券」。台北遠東香格里拉更殺，11月11日於線上旅展加碼推出「雙11限時超閃優惠」，最優惠折扣就是「週三至週五下午茶2客券」原價2,376元，約47折優惠價1,111元。高雄福華飯店的麗香苑自助餐雙11當日祭出前20組線上訂位，沙拉吧買一送一優惠，目前已被訂光，可另外參考旅展優惠券，每人最低480元起能享有飯店吃到飽。
📍漢來海港自助餐廳「下午餐買一送一」
漢來美食的「來美食APP」，不斷都有新優惠推出，旗下人氣吃到飽「漢來海港」將有下午餐（原價為最低每人730元起+10%）買一送一限量優惠，11月11日當天上午10:00，在「來美食APP」推出限時限量搶購的「品牌饕客券」；另外還有人氣品牌「漢來上海湯包」雙人套餐1,111元、「溜溜酸菜魚專賣店」魚/豬/牛11元加價購。
漢來美食還針對甫下載註冊的新會員，直接送出全品牌1,111元美食金。活動期自11月1日至11月30日，期間首次下載「來美食APP」並完成註冊，即可現領總價值1,111元美食金，內含222元抵用券1張、111元抵用券8張、漢來上海湯包1元甜點加購券，現領就可現折。想下載《來美食APP》，可至App商店搜尋「來美食」、或手機點選（按此）即可安裝。
📍台北遠東香格里拉飯店「遠東Cafe週三至週五下午茶4.7折」
即日起推出線上旅展（按此）， 住宿券最低下殺1.9折起，入住「豪華客房」，平日(週日到週四)雙人住宿一晚含兩客早餐，原價2萬4,712元，約享2折優惠價僅4,999元。
其中11月11日加碼推出「雙11限時超閃優惠」，「遠東Cafe週一至週四午餐1客券」原價1,738元，享64折優惠價1,111元、「週一至週四晚餐2客券」原價3,696元，約6折優惠價2,222元，最優惠的要屬「週三至週五下午茶2客券」，原價2,376元，約47折優惠價1,111元，比買一送一還划算，每人556元就能吃到人氣吃到飽餐廳。
📍六福萬怡「敘日全日餐廳」平日午晚餐1,111元
瞄準年度最大購物節「雙十一」，
六福萬怡酒店推出旅展線上晚鳥優惠，販售至11月10日止。南港超人氣吃到飽「敘日全日餐廳自助百匯單人平日午/晚餐券」搶搭雙11話題，即日起推出平日暢饗午晚餐1,111元，相當於68折優惠。可大啖百餘道異國豐盛佳餚吃到飽，菜色包日本生食級干貝、人氣現切爐烤肋眼牛排及紅酒燉牛頰等。
即日起還可推出「敘饗韓風食堂」主題，數十道韓國熱門道地美食與飲品無限暢吃。此外凡三人同行即贈燒酒乙瓶，六人同行則可享燒酒、馬格利米酒各乙瓶，憑券還可以優惠價599元+10%享燒酒、馬格利喝到飽。
📍君品酒店「茶苑」1111元牛排吃到飽
君品酒店「茶苑」特別於11月11日當天快閃推出牛排吃到飽的限時促銷，每位顧客僅需1111元+10%。若是兩人同行，則享1999元+10%優惠價格，相當於每人1000元＋10%即可享受牛排吃到飽，即日起可預訂。
在用餐時段內，可享用頂級10盎司肋眼牛排、手工麵包、花園沙拉、主廚例湯、主廚精選甜點、咖啡或茶，全都可以無限供應。兩人同行的顧客更可享受1999元+10%的優惠價格，相當於每人1000元＋10%即可享受牛排吃到飽的超值享受。
君品酒店提到，此次茶苑10盎司的牛排吃到飽期間限定活動，牛排主餐為肋眼牛排，取自牛的肋脊部位，此部位運動量較少且油花分佈均勻，搭配上主廚特製牛排醬與直火燒烤，可享受最佳的嚼感，同時也保留牛排鮮嫩多汁的美味。
當天共分二個餐期，午餐為12:00至14：30，最後點餐時間為14：00。晚餐則為18：00至21：00間，最後點餐時間為20：30，在時段內點用牛排吃到飽的方案，套餐內的內容，包含手工麵包、花園沙拉、主廚例湯、主廚精選甜點、咖啡或茶，全都可以無限供應。業者回報，目前中午時段已被預約滿，民眾可多參考晚上時段。
📍新板希爾頓「悅市集全日餐廳」
雙𝟏𝟏推出身分證優惠，即日起至𝟏𝟏月𝟐𝟏日，身分證號碼有「𝟏」享𝟗折，有兩個「𝟏」則享𝟖𝟓折、三個「𝟏」享𝟖折；四個「𝟏」享𝟕𝟓折。另外，即日起至𝟏𝟏月𝟑𝟎日，凡賓客攜帶孩童(𝟏𝟏歲以下)用餐，享孩童免費用餐。
📍高雄福華飯店「麗香苑自助餐」買一送一額滿
迎接雙11，高雄福華飯店的餐飲推出多項優惠，麗香苑自助餐將於雙11當日推出前20組於INLINE線上訂位，享「輕食沙拉吧買一送一（每人原價520元+10%）」，但是目前午、晚餐名額已訂滿。
可另外參考「麗香苑自助餐」高雄冬季旅展優惠，即日起到11月30日，推出平日午晚餐券(輕食沙拉吧)5張特價2400元，即每張僅480元（原價520元+10%）；假日午晚餐券5張特價3600元，即每張僅720元（原價799元+10%）。
📍小福利麻辣鍋
饗賓集團旗下火鍋品牌「小福利麻辣鍋」可吃鍋涮煮高檔肉品與海鮮，自助餐檯上還有多種熟食可無限量拿取，此次迎雙11推出「1111鍋物節」，11月11日起至11月15日止，每四人同行，其中一人憑身分證號有4個「1」，單筆消費即可折抵1,111元；每兩人同行，其中一人憑身分證號有3個「1」，單筆消費即可折抵111元。還可暢饗Buffet餐檯上「Chill迺夜市」主題新菜無限吃。
「小福利麻辣鍋」全台共有4間門市，分別位於中和環球購物中心、新店小碧潭京站、桃園中茂新天地以及竹北遠東百貨，近日有最新主題新菜「Chill迺夜市」，新推菜色包含6款夜市特色美食，Buffet餐檯可自由無限拿取，包括炸得香酥的迷你營養三明治、清脆爽口的台式經典鹹水雞、鹹甜鹹甜的芋泥肉鬆一起丸等。
📍高雄英迪格（同場加映）
高雄英迪格酒店將於雙11開賣跨年派對門票，高雄唯一全露天酒吧Pier No.1也將於12月31日舉辦「Wild White 炫光霓虹」跨年派對，結合螢光霓虹彩繪主題與打卡點，入場可享精選酒水暢飲，由MC熱場帶領四小時不斷電DJ SHOW演出，電音嗨爆一整夜。
超早鳥優惠單人票1,888元，雙11檔期推出「限時加一人加價1,111元」，等於用2,999元可購得原價4,000元之雙人套票，VIP包廂24,000元起加贈氣泡酒、香檳及星級主廚特製餐點，11月11日11:00準時線上（按此）開賣；此外，英迪格酒店訂房住客，也有近原價五折之優惠，2,025元加購跨年雙人套票，數量有限售完為止。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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漢來美食的「來美食APP」，不斷都有新優惠推出，旗下人氣吃到飽「漢來海港」將有下午餐（原價為最低每人730元起+10%）買一送一限量優惠，11月11日當天上午10:00，在「來美食APP」推出限時限量搶購的「品牌饕客券」；另外還有人氣品牌「漢來上海湯包」雙人套餐1,111元、「溜溜酸菜魚專賣店」魚/豬/牛11元加價購。
漢來美食還針對甫下載註冊的新會員，直接送出全品牌1,111元美食金。活動期自11月1日至11月30日，期間首次下載「來美食APP」並完成註冊，即可現領總價值1,111元美食金，內含222元抵用券1張、111元抵用券8張、漢來上海湯包1元甜點加購券，現領就可現折。想下載《來美食APP》，可至App商店搜尋「來美食」、或手機點選（按此）即可安裝。
📍台北遠東香格里拉飯店「遠東Cafe週三至週五下午茶4.7折」
即日起推出線上旅展（按此）， 住宿券最低下殺1.9折起，入住「豪華客房」，平日(週日到週四)雙人住宿一晚含兩客早餐，原價2萬4,712元，約享2折優惠價僅4,999元。
其中11月11日加碼推出「雙11限時超閃優惠」，「遠東Cafe週一至週四午餐1客券」原價1,738元，享64折優惠價1,111元、「週一至週四晚餐2客券」原價3,696元，約6折優惠價2,222元，最優惠的要屬「週三至週五下午茶2客券」，原價2,376元，約47折優惠價1,111元，比買一送一還划算，每人556元就能吃到人氣吃到飽餐廳。
📍六福萬怡「敘日全日餐廳」平日午晚餐1,111元
瞄準年度最大購物節「雙十一」，
即日起還可推出「敘饗韓風食堂」主題，數十道韓國熱門道地美食與飲品無限暢吃。此外凡三人同行即贈燒酒乙瓶，六人同行則可享燒酒、馬格利米酒各乙瓶，憑券還可以優惠價599元+10%享燒酒、馬格利喝到飽。
📍君品酒店「茶苑」1111元牛排吃到飽
君品酒店「茶苑」特別於11月11日當天快閃推出牛排吃到飽的限時促銷，每位顧客僅需1111元+10%。若是兩人同行，則享1999元+10%優惠價格，相當於每人1000元＋10%即可享受牛排吃到飽，即日起可預訂。
在用餐時段內，可享用頂級10盎司肋眼牛排、手工麵包、花園沙拉、主廚例湯、主廚精選甜點、咖啡或茶，全都可以無限供應。兩人同行的顧客更可享受1999元+10%的優惠價格，相當於每人1000元＋10%即可享受牛排吃到飽的超值享受。
君品酒店提到，此次茶苑10盎司的牛排吃到飽期間限定活動，牛排主餐為肋眼牛排，取自牛的肋脊部位，此部位運動量較少且油花分佈均勻，搭配上主廚特製牛排醬與直火燒烤，可享受最佳的嚼感，同時也保留牛排鮮嫩多汁的美味。
當天共分二個餐期，午餐為12:00至14：30，最後點餐時間為14：00。晚餐則為18：00至21：00間，最後點餐時間為20：30，在時段內點用牛排吃到飽的方案，套餐內的內容，包含手工麵包、花園沙拉、主廚例湯、主廚精選甜點、咖啡或茶，全都可以無限供應。業者回報，目前中午時段已被預約滿，民眾可多參考晚上時段。
📍新板希爾頓「悅市集全日餐廳」
雙𝟏𝟏推出身分證優惠，即日起至𝟏𝟏月𝟐𝟏日，身分證號碼有「𝟏」享𝟗折，有兩個「𝟏」則享𝟖𝟓折、三個「𝟏」享𝟖折；四個「𝟏」享𝟕𝟓折。另外，即日起至𝟏𝟏月𝟑𝟎日，凡賓客攜帶孩童(𝟏𝟏歲以下)用餐，享孩童免費用餐。
📍高雄福華飯店「麗香苑自助餐」買一送一額滿
迎接雙11，高雄福華飯店的餐飲推出多項優惠，麗香苑自助餐將於雙11當日推出前20組於INLINE線上訂位，享「輕食沙拉吧買一送一（每人原價520元+10%）」，但是目前午、晚餐名額已訂滿。
可另外參考「麗香苑自助餐」高雄冬季旅展優惠，即日起到11月30日，推出平日午晚餐券(輕食沙拉吧)5張特價2400元，即每張僅480元（原價520元+10%）；假日午晚餐券5張特價3600元，即每張僅720元（原價799元+10%）。
📍小福利麻辣鍋
饗賓集團旗下火鍋品牌「小福利麻辣鍋」可吃鍋涮煮高檔肉品與海鮮，自助餐檯上還有多種熟食可無限量拿取，此次迎雙11推出「1111鍋物節」，11月11日起至11月15日止，每四人同行，其中一人憑身分證號有4個「1」，單筆消費即可折抵1,111元；每兩人同行，其中一人憑身分證號有3個「1」，單筆消費即可折抵111元。還可暢饗Buffet餐檯上「Chill迺夜市」主題新菜無限吃。
「小福利麻辣鍋」全台共有4間門市，分別位於中和環球購物中心、新店小碧潭京站、桃園中茂新天地以及竹北遠東百貨，近日有最新主題新菜「Chill迺夜市」，新推菜色包含6款夜市特色美食，Buffet餐檯可自由無限拿取，包括炸得香酥的迷你營養三明治、清脆爽口的台式經典鹹水雞、鹹甜鹹甜的芋泥肉鬆一起丸等。
📍高雄英迪格（同場加映）
高雄英迪格酒店將於雙11開賣跨年派對門票，高雄唯一全露天酒吧Pier No.1也將於12月31日舉辦「Wild White 炫光霓虹」跨年派對，結合螢光霓虹彩繪主題與打卡點，入場可享精選酒水暢飲，由MC熱場帶領四小時不斷電DJ SHOW演出，電音嗨爆一整夜。
超早鳥優惠單人票1,888元，雙11檔期推出「限時加一人加價1,111元」，等於用2,999元可購得原價4,000元之雙人套票，VIP包廂24,000元起加贈氣泡酒、香檳及星級主廚特製餐點，11月11日11:00準時線上（按此）開賣；此外，英迪格酒店訂房住客，也有近原價五折之優惠，2,025元加購跨年雙人套票，數量有限售完為止。
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