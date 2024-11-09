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北捷新埔站昨日晚間發生有名女性持刀傷人事件，一名42歲的王姓女子在8日晚間10時許，在北捷車廂內持美工刀攻擊旅客，引起現場一陣恐慌，所幸車上一名「口罩伯」挺身而出，將王姓女子制伏。這位勇敢「口罩伯」身分原來是台北市警局防治科警務正薛先得。對此，台北市長蔣萬安今（9）日表示，他要向富有正義感的薛姓警務正表達感謝，並請北捷給薛姓警務正終生免費搭乘捷運，對見義勇為行為，給予最高肯定。蔣萬安上午出席木柵國中100年校慶，會前堵訪時指出，第一點，昨天晚間發生這樣的事，他要非常感謝第一時間機警壓制持刀歹徒的民眾，通過緊急通報鈴通報的民眾，以及指認民眾，非常謝謝見義勇為的行為，其中一位是台北市政府警察局警及防治科薛姓警務正，薛先得先生，他見義勇為，不畏風險，即刻制止這樣暴力行為，避免傷害擴大，非常感謝。蔣萬安強調，嚴厲譴責任何威脅乘客安全行為，犯罪行為絕不能容忍，第一時間接獲通報之後，已經請北捷副總經理，以及副發言人，晚間到新北市板橋亞東醫院，來慰問傷者。蔣萬安也提到，對於這位機警，富有正義感的薛姓警務正，表達感謝，請北捷給薛姓警務正終生免費搭乘捷運，對於他見義勇為、即刻壓制暴力的行為，給予最高肯定。蔣萬安說，昨晚發生這樣事情，捷運公司第一時間在車廂進站後，火速處理，3分鐘內讓班車正常行駛，特別感謝捷運公司同仁、捷運警察、這位警務正，協助壓制與通報民眾。也提醒乘客碰到這樣行為，保持冷靜，不要慌張，通過警鈴、連線電話即刻通報，會即刻處理。