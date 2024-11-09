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▲波拉斯旗下的球員今年休賽季簽下的合約總額，可能達到13億美元，顯示他在今年球員市場的影響力。（圖／美聯社／達志影像）

美國職業棒球大聯盟（MLB）自由球員市場的動受矚目，外界特別聚焦於知名的棒球經紀人波拉斯（Scott Boras）的談判表演。他是今年休賽季成為自由球員的多位明星球員的經紀人，客戶名單中包含了Juan Soto的人在內，外界預期其旗下球員合約總額有望達到13億美元（約合新台幣417億）左右。今冬季大聯盟市場上幾個引人注目的自由球員，如Juan Soto（現為自由球員，原隸屬紐約洋基）、Corbin Burnes、Pete Alonso、Blake Snell等人，都有希望簽下一紙超級合約。根據此前報導，Soto被預測有望獲得約13年6億、或7億美元的巨額合約，有7支以上的球隊在爭取他。此外日籍投手菊池雄星的合約，預計3年總價6000萬美元到6300萬美元之間。波拉斯旗下的球員今年休賽季簽下的合約總額，可能達到13億美元，顯示他在今年球員市場的影響力。波拉斯在去年未能成功談判到預期的大合約，他的多位頂級客戶最終合約金額比外界預測的低很多。原先預測可能薪資年限和總價合計會高達「41年7.64億美元」，但最終卻僅有「9年2.21億美元」，落差很大。因此，一些媒體稱今年是他「復仇」的一年，有望再度展現其談判實力。《東京體育》預計今年冬天可能積極出手的球隊，其中包括洛杉磯道奇、紐約洋基、紐約大都會，另外紅襪、藍鳥、巨人、老虎、金鶯、國民等球隊也可能參與競爭，為波拉斯的客戶提供高價合約，因此稱波拉斯可能會是今年自由市場上的「主角」。