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美國共和黨總統當選人川普（Donald Trump）競選期間，知名億萬富豪、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）大力助選，給大眾留下深刻印象，之後也有望在川普內閣扮演重要角色；現在更傳出他參與了川普勝選後，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的通話。有分析指出，很多人會以商業利益角度為最大出發點，來分析馬斯克在這次選舉的行為，而忽略馬斯克本就異於常人的事實。根據《德國之聲》報導，出生於南非的馬斯克，不符合競選美國總統的必要條件，但身為美國公民，他仍可以角逐其他較低的聯邦職位，或是透過他與川普的關係，試圖影響未來政策。西北大學政治經濟學家尼爾森（Steve Nelson）認為，就馬斯克這樣的人來說，可能會對追求某個特定議程，有非常強烈的個人興趣。「對馬斯克而言，我認為他對自己的功用，有一種近乎『救世主』的信念，並且有個圍繞尖端技術、非常明確的議程。如果他試圖在政壇獲得一席之地，可能是他認為如果能實質掌權，將更有利於推動某些目標，而不是依賴他人。」馬斯克旗下不只一種事業體，他的SpaceX可能會在川普第二任期內蓬勃發展，但其他業務，比如電動車可能就較不吃香，畢竟川普傾向於削減以氣候變遷、環保為重點的舉措，所以很多人會認為，馬斯克對川普的支持，是出於保護公司，免受川普政策太多影響的動機。然而，包含塔夫茨大學弗萊徹學院全球商業院長查拉沃蒂（Bhaskar Chakravorti）在內，部分專家都認同，僅透過這個視角來看待這位富豪，未免過於簡化。拉沃蒂直言，商業動機只是一部份，重點在於馬斯克很大程度是受到多巴胺驅動，並促使他創業、做出承諾、設定目標等等，這或許讓他在其他人眼中顯得古怪，但這也正是他之所以成功的原因。從他許多高風險投資項目，無論是可持續能源、火箭製造、太空旅行、移民火星、網路科技與AI...也都能看出其與眾不同。羅斯福大學政治學副教授法里斯（David Faris）也指出，有些富人是透過商業利益的稜鏡看待世界並累積更多財富，但也有同樣富有的人，會以貌似缺乏經濟意義的方式運用自己的財富（比如不在乎併購推特是否會虧損數百億美元），實則有其他更想達成的目標：「馬斯克似乎就屬於後面這一類。」