▲林靖恩「拿李坤城千萬房產」卻偷超商25元飲料！李卓軒疑2度開轟

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▲林靖恩在李坤城過世後疑似經濟困頓，還曾偷吃別人的外送餐點。（圖／ins.vlog7 Threads）

▲李卓軒昨晚在臉書發文，痛斥偷拐搶騙、不勞而獲的人。（圖／李卓軒IG）

▲林靖恩（右）曾與李坤城（左）有過一段甜蜜的「爺孫戀」。（圖／李坤城臉書）

曾轟動全台的「爺孫戀」女主角林靖恩在李坤城死後，生活水平一落千丈，雖然她繼承了李坤城名下價值1780萬的房產，但轉手就把房子賣了出去，還多次被拍到流落街頭的畫面，令人不勝唏噓。近日，林靖恩更因在超商偷一罐25元的飲料鬧上媒體版面，對此，李坤城兒子李卓軒在臉書發文，痛批偷拐搶騙的人，156字全文被認為是再度開砲林靖恩。李坤城去年4月離世，留在台中的房產交由林靖恩繼承，但她疑似無法負擔房貸，接手後就將房子轉賣出去，當時實價登錄該屋可賣1780萬元。林靖恩賣完房後先到飯店住過一陣子，後來疑似經濟困頓流落街頭，今年3月更因偷超商飲料被報警逮捕，判決書在近日出爐，林靖恩被處罰金3000元。6日新聞曝光後，李卓軒就在臉書發文，大開地獄梗，「每次看到《富爸爸·窮爸爸》這本書，我都覺得窮爸爸，富爸爸都很好處理。最難處理的是色爸爸。還好上天處理掉了，這就是福報啊！」昨日深夜他又再度於臉書寫道：「不管是一代二代三代九代、祖宗十八代，誰不是睜眼就早出晚歸辛勤經營自己的事業，才得以能吃飽睡好有個遮風避雨的地方，誰的錢也不是大風颳來的」、「如果這個社會風氣鼓勵偷搶拐騙，豪橫奪取，不勞而獲，坐享其成，那不就是狠狠打臉大部分正正當當辛苦工作賺錢的人了？」李卓軒雖然沒有明確指出自己在說誰，但提到「偷拐搶騙」被視為再度開砲林靖恩。事實上，李卓軒與林靖恩兩人之間的爭執從李坤城死後延續至今，李卓軒曾指出，爸爸留下的房產一個月要還4.7萬元房貸，沒有正當工作的林靖恩根本負擔不起；他曾酸林靖恩：「心機用盡，結果搶到負債還沾沾自喜，也繳不起。只能說是弱智大愚，實在是有夠北x。」2015年，林靖恩被指為了錢才跟李坤城在一起時，也曾親自發文回應，「很多人說我是笨，被男人拐騙，又有一方說我很聰明，待我的男人過世後，我將可接手他的財產。而我認識的他，車貸房貸都尚未繳清，每月必須繳付數萬元。」雖然沒有說清楚李坤城的負債究竟有多少，但可想而知，兩人並不富有，李坤城死後林靖恩的日子自然是不好過。