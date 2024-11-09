百萬網紅夫妻Ryu和Yuma以「Ryuuu TV」深受觀眾喜愛，來自馬來西亞的Ryu和來自日本的Yuma，一起經了留學生活，到結婚、買房，沒想到最近夫妻倆鮮少在影片中同框，Yuma也長文回應，「我自己也不知道不久的將來會變成怎麼樣，等著答案的這段時間，感覺時間過得特別慢。」讓粉絲相當擔心。
Ryu和Yuma爆離婚？她長文回應引擔心
對於最近網路上熱議他們離婚一事，Yuma在IG發表聲明，吐露不看留言是不可能的事，也看到一些批評的聲音，讓她覺得「也許是這樣」，她也感到抱歉沒辦法向大家解釋清楚，因為目前的狀況持續變化，需要時間，「我自己也不知道不久的將來會變成怎麼樣，等著答案的這段時間，感覺時間過得特別慢。」
無論如何，對她來說，「RyuuuTV」都是特別有意義的存在，只是所有事物都會不斷改變，「在這種情況下，我真心感謝依然願意支持我們的人。我希望以後也能繼續製作能讓這樣的大家感到有趣的影片，也希望對不那麼關心我們的觀眾都能覺得內容擁有娛樂性。」最後關於她和Ryu的事情，「如果有一天能找到合適的時機，我一定會向大家說明。真的很抱歉讓大家擔心了。」看似有解釋，卻又好像沒解釋的聲明，更讓粉絲擔心他們的狀況。
【Yuma IG全文】
我和Ryu的事情，最近讓大家一直感到擔心，真的很抱歉。
對於一直在網路上活動的我們來說，不去看留言是不可能的事情。
我們知道現在網路上有很多不同的意見和猜測。
看到一些批評我們的留言，我會覺得「也許是這樣」
而那些依然溫柔支持我們的留言，讓我覺得很抱歉，心裡很難受，因為沒能向大家解釋清楚。
目前的狀況持續在變化 也有需要等待
所以一直處於無法向大家解釋的狀態
我自己也不知道不久的將來會變成怎麼樣
等著答案的這段時間，感覺時間過得特別慢
.
在這樣的情況下，有很多人傳訊息說
「雖然不知道你們之間發生了什麼，但我依然喜歡你們，會一直支持你們」
雖然無法全部回覆Instagram上的DM，但我都有看。
從大學畢業後，我們全心投入YouTube的生活，這一路上也有很多華麗的經驗
我們能夠走到今天，全都是有大家在。
對我來說，RyuuuTV有特別的意義
從頻道開設到現在的這10年，我真的覺得自己一路以來都和觀眾的大家一起度過這段時間。
線下活動中見過的觀眾的臉，我會立刻浮現在腦裡面。
每次我的生活中有特別的事發生，我就會想『要告訴大家！（即便是像人生中第一次買高級包包這樣的私事...）
網路上會有不同風格的創作者，但我覺得大家會喜歡我們，是因為我們和觀眾的大家的心靈距離很近
所以這次無法好好向大家解釋的事情，讓我感到難過
所有事物都會不斷改變
有些人可能已經離開我們
也會有人因為這次的事情選擇離開
當然也有剛認識的新觀眾。
在這種情況下，我真心感謝依然願意支持我們的人。
我希望以後也能繼續製作能讓這樣的大家感到有趣的影片
也希望對不那麼關心我們的觀眾都能覺得內容擁有娛樂性。
關於我和Ryu的事情，如果有一天能找到合適的時機，我一定會向大家說明。
真的很抱歉讓大家擔心了。
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對於最近網路上熱議他們離婚一事，Yuma在IG發表聲明，吐露不看留言是不可能的事，也看到一些批評的聲音，讓她覺得「也許是這樣」，她也感到抱歉沒辦法向大家解釋清楚，因為目前的狀況持續變化，需要時間，「我自己也不知道不久的將來會變成怎麼樣，等著答案的這段時間，感覺時間過得特別慢。」
無論如何，對她來說，「RyuuuTV」都是特別有意義的存在，只是所有事物都會不斷改變，「在這種情況下，我真心感謝依然願意支持我們的人。我希望以後也能繼續製作能讓這樣的大家感到有趣的影片，也希望對不那麼關心我們的觀眾都能覺得內容擁有娛樂性。」最後關於她和Ryu的事情，「如果有一天能找到合適的時機，我一定會向大家說明。真的很抱歉讓大家擔心了。」看似有解釋，卻又好像沒解釋的聲明，更讓粉絲擔心他們的狀況。
【Yuma IG全文】
我和Ryu的事情，最近讓大家一直感到擔心，真的很抱歉。
對於一直在網路上活動的我們來說，不去看留言是不可能的事情。
我們知道現在網路上有很多不同的意見和猜測。
看到一些批評我們的留言，我會覺得「也許是這樣」
而那些依然溫柔支持我們的留言，讓我覺得很抱歉，心裡很難受，因為沒能向大家解釋清楚。
目前的狀況持續在變化 也有需要等待
所以一直處於無法向大家解釋的狀態
我自己也不知道不久的將來會變成怎麼樣
等著答案的這段時間，感覺時間過得特別慢
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在這樣的情況下，有很多人傳訊息說
「雖然不知道你們之間發生了什麼，但我依然喜歡你們，會一直支持你們」
雖然無法全部回覆Instagram上的DM，但我都有看。
從大學畢業後，我們全心投入YouTube的生活，這一路上也有很多華麗的經驗
我們能夠走到今天，全都是有大家在。
對我來說，RyuuuTV有特別的意義
從頻道開設到現在的這10年，我真的覺得自己一路以來都和觀眾的大家一起度過這段時間。
線下活動中見過的觀眾的臉，我會立刻浮現在腦裡面。
每次我的生活中有特別的事發生，我就會想『要告訴大家！（即便是像人生中第一次買高級包包這樣的私事...）
網路上會有不同風格的創作者，但我覺得大家會喜歡我們，是因為我們和觀眾的大家的心靈距離很近
所以這次無法好好向大家解釋的事情，讓我感到難過
所有事物都會不斷改變
有些人可能已經離開我們
也會有人因為這次的事情選擇離開
當然也有剛認識的新觀眾。
在這種情況下，我真心感謝依然願意支持我們的人。
我希望以後也能繼續製作能讓這樣的大家感到有趣的影片
也希望對不那麼關心我們的觀眾都能覺得內容擁有娛樂性。
關於我和Ryu的事情，如果有一天能找到合適的時機，我一定會向大家說明。
真的很抱歉讓大家擔心了。