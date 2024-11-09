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▲Ryu（右）與Yuma（左）上一次同框是2023年12月。（圖／翻攝自Yuma IG）

百萬網紅夫妻Ryu和Yuma以「Ryuuu TV」深受觀眾喜愛，來自馬來西亞的Ryu和來自日本的Yuma，一起經了留學生活，到結婚、買房，沒想到最近夫妻倆鮮少在影片中同框，Yuma也長文回應，「我自己也不知道不久的將來會變成怎麼樣，等著答案的這段時間，感覺時間過得特別慢。」讓粉絲相當擔心。對於最近網路上熱議他們離婚一事，Yuma在IG發表聲明，吐露不看留言是不可能的事，也看到一些批評的聲音，讓她覺得「也許是這樣」，她也感到抱歉沒辦法向大家解釋清楚，因為目前的狀況持續變化，需要時間，「無論如何，對她來說，「RyuuuTV」都是特別有意義的存在，只是所有事物都會不斷改變，「我希望以後也能繼續製作能讓這樣的大家感到有趣的影片，也希望對不那麼關心我們的觀眾都能覺得內容擁有娛樂性。」最後關於她和Ryu的事情，「如果有一天能找到合適的時機，我一定會向大家說明。真的很抱歉讓大家擔心了。」看似有解釋，卻又好像沒解釋的聲明，更讓粉絲擔心他們的狀況。我和Ryu的事情，最近讓大家一直感到擔心，真的很抱歉。對於一直在網路上活動的我們來說，不去看留言是不可能的事情。我們知道現在網路上有很多不同的意見和猜測。看到一些批評我們的留言，我會覺得「也許是這樣」而那些依然溫柔支持我們的留言，讓我覺得很抱歉，心裡很難受，因為沒能向大家解釋清楚。目前的狀況持續在變化 也有需要等待所以一直處於無法向大家解釋的狀態我自己也不知道不久的將來會變成怎麼樣等著答案的這段時間，感覺時間過得特別慢在這樣的情況下，有很多人傳訊息說「雖然不知道你們之間發生了什麼，但我依然喜歡你們，會一直支持你們」雖然無法全部回覆Instagram上的DM，但我都有看。從大學畢業後，我們全心投入YouTube的生活，這一路上也有很多華麗的經驗我們能夠走到今天，全都是有大家在。對我來說，RyuuuTV有特別的意義從頻道開設到現在的這10年，我真的覺得自己一路以來都和觀眾的大家一起度過這段時間。線下活動中見過的觀眾的臉，我會立刻浮現在腦裡面。每次我的生活中有特別的事發生，我就會想『要告訴大家！（即便是像人生中第一次買高級包包這樣的私事...）網路上會有不同風格的創作者，但我覺得大家會喜歡我們，是因為我們和觀眾的大家的心靈距離很近所以這次無法好好向大家解釋的事情，讓我感到難過所有事物都會不斷改變有些人可能已經離開我們也會有人因為這次的事情選擇離開當然也有剛認識的新觀眾。在這種情況下，我真心感謝依然願意支持我們的人。我希望以後也能繼續製作能讓這樣的大家感到有趣的影片也希望對不那麼關心我們的觀眾都能覺得內容擁有娛樂性。關於我和Ryu的事情，如果有一天能找到合適的時機，我一定會向大家說明。真的很抱歉讓大家擔心了。