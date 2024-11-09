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北捷板南線新埔站昨（8）晚發生持刀攻擊事件，42歲王姓婦人疑似出現幻聽，持美工刀朝身邊乘客揮舞，導致站在身旁的17歲少年臉部受傷，引起乘客恐慌亂竄。案發當下，有女乘客目睹經過並拿起手機錄影，事後將畫面PO網，心有餘悸地說「人生第一次離危險這麼近」，貼文引來中捷「長髮哥」回應。該名女乘客指出，當時她戴著耳機站在靠門邊扶手旁，突然聽到很大的聲響，接著有人開始尖叫，「我一轉頭，就看到2個人扭打然後撞到我，我趕快閃到旁邊後開始錄影，才看到有一個男同學臉上都是血」。她說，當時乘客都嚇得往後退，好在有其他英勇男子上前制伏，直到警察到來，一直到我回放影片才發現對方有拿美工刀，嚇得直呼：「人生第一次離危險這麼近。」畫面曝光後，掀起網友熱議，也釣出先前在中捷隨機砍人案中壓制犯嫌的「長髮哥」，在該篇貼文下方回應：「不能出力的人錄影紀錄也算是一種幫忙！誰知道捷運的攝影鏡頭有沒有辦法完整記錄，中捷那時候就剛好在死角根本沒有鏡頭記錄到，然後看到這麼多人上前幫忙真的很感動！」