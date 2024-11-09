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▲在醫生的建議下，蒼井空決定計畫性地進行手術切除，不料手術的過程卻十分痛苦，比當時剖腹產雙胞胎還痛，即使麻醉退了，被送進病房時還是全身痠痛。（圖／蒼井空 部落格）

▲蒼井空（右）2018年宣佈引退與DJ老公（左）結婚，隔年生下一對雙胞胎兒子。與卵巢囊腫和平共處10年的她，直到今年年初暫停不孕治療後囊腫才飛速成長。（圖／蒼井空Ｘ）

前AV女優蒼井空，2018年宣佈引退與DJ老公結婚，隔年生下一對雙胞胎兒子，即使早已退役轉型，依然有著「D槽女神」封號的她仍然吸引不少關注。不過近來蒼井空的健康狀況卻亮起紅燈，日前她在部落格中透露自己的卵巢囊腫突然快速增大，在醫生的建議下只好住院開刀。手術雖然相當順利，但後續治療與康復卻讓蒼井空苦不堪言，忍不住哭喊：「是43年來最痛的一次！」今年43歲的蒼井空近日在部落格中，無預警曬出病床照嚇壞不少粉絲。她透露自己早在10年前就發現罹患卵巢囊腫，不過10年來她也歷經過懷孕、生產、不孕治療等過程，每年也會定期健康檢查，囊腫大小始終控制在2公分左右，直到今年年初下定決心暫停不孕治療後，囊腫竟開始瘋狂增大至少3公分，嚇得她火速入院治療。擔心意外發生的蒼井空最終在醫生的建議下，計畫性地進行手術切除，雖然手術的結果相當順利，但過程卻十分痛苦，甚至忍不住直言是出生43年來最痛的一次，比當時剖腹產雙胞胎還痛。蒼井空躺在病床上回憶：「本來以為跟生娃差不多，但這次真的太痛了，點滴裡的麻醉完全沒有止痛效果，最後靠栓劑和打針鎮痛」，即使麻醉退了，被送進病房時還是全身痠痛，身體控制不住的瘋狂發抖。蒼井空後續恢復十分順利，術後隔日就能起床、走路，連護士都直呼神奇，她也在X中喊後喊話粉絲，預告1個月後就能重返工作。但見到女神歷經苦不堪言的治療，心疼的粉絲們也紛紛湧入喊話：「小空辛苦了。請小心照顧好自己！」、「讀完部落格真的好心疼」、「在靜養更長時間也沒關係的，身體才是最重要」、「這個病大多都是壓力和身體負擔過大引起的，還是好好休息放鬆一下更好！」