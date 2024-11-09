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北捷新埔站昨日晚間發生有名女性持刀傷人事件，一名42歲的王姓女子在8日晚間10時許，在北捷車廂內持美工刀攻擊旅客，引起現場一陣恐慌，所幸車上一名「口罩伯」挺身而出，將王姓女子制伏。這位勇敢「口罩伯」身分原來是台北市警局防治科警務正薛先得。對此，台北市長蔣萬安今（9）日表示，他要向富有正義感的薛姓警務正表達感謝，並請北捷給薛姓警務正終生免費搭乘捷運，對見義勇為行為，給予最高肯定。北捷公司表示，如旅客於列車上有遺留物品，請至新埔站詢問處領取。蔣萬安今日上午受訪表示，對於這位機警，富有正義感的薛姓警務正，表達感謝，請北捷給薛姓警務正終生免費搭乘捷運，對於他見義勇為、即刻壓制暴力的行為，給予最高肯定。北捷公司表示，昨日晚間10時14分，板南線江子翠站往亞東醫院方向一部列車進站前，第四節車廂多具對講機作動，新埔站長前往確認係一名16歲男性旅客遭另一名42歲女性旅客以美工刀劃傷臉部，行控中心立即通知捷警、110及119，警方抵達新埔站處理，遭劃傷旅客已送往醫院；另有一名旅客至亞東醫院站下車後，向旅客詢問處反映受到推擠手臂紅腫。北捷表示，列車行駛期間即有熱心的旅客協助壓制歹徒，列車到站後，車站保全及熱心旅客第一時間即將歹徒壓制於月臺地上，約3分鐘後系統恢復正常營運。臺北捷運感謝熱心旅客主動協助壓制歹徒，對於危害旅客安全行為決不寬貸，後續將依大捷法裁罰，詳細事件發生原因將交由警方調查。北捷表示，市長蔣萬安得知本事件後，第一時間表達關心，並立即要求臺北捷運公司慰問傷者，本公司已指派主管前往醫院探視並致贈慰問金。臺北捷運再次感謝熱心旅客協助，如旅客於列車上有遺留物品，請至新埔站詢問處領取。