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美國總統大選結果出爐，本週台股連漲5天，根據台灣證券交易所統計，今年11月8日發行量加權股價指數收盤為23553.89點，較上週（11月1日）的22780.08點上漲773.81點，漲幅約為3.40%。產業別指數方面，漲幅以電腦及週邊設備類指數上漲5.98%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌3.65%為最大，未含金融類指數上漲720.24點，漲幅約為3.62%；未含電子類指數上漲141.40點，漲幅約為0.71%，未含金融電子類指數上漲42.21點，漲幅約為0.28%。本週集中交易市場總成交金額為1兆9253.79億元，全體上市股票成交金額為1兆7497.42億元，股票成交量週轉率為2.11%。本週成交金額前三名為，半導體類5466.50億元，占全體上市股票交易金額31.24%；電腦及週邊設備類2,713.80億元，占全體上市股票交易金額15.51%；其他電子類2072.29億元，占全體上市股票交易金額11.84%。累計今年年初開盤迄今共205個交易日，集中市場總成交金額為86兆1770.10億元，市場日平均成交金額為4,203.76億元，股票成交量週轉率為109.83%,股票日平均成交量週轉率為0.54%。截至8日，全體上市公司市場總值達新台幣75兆4,106.54億元，較上週（11月1日）市值72兆9462.42億元，增加2兆4644.12億元，增幅約為3.38%。