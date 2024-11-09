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NBA美國職籃金州勇士今（9）日前進客場踢館克里夫蘭騎士，也是本賽季首度的「勇騎大戰」，而雙方在賽前的戰績皆非常出色，勇士戰績7勝1敗與雷霆、太陽並列西區第1；至於騎士則是開季9連勝還沒輸過，因此此戰也格外受到關注。未料此戰上半場勇士團隊就徹底遭到打爆，半場落後多達41分，下半場灣區大軍也無法扭轉如此巨大的頹勢，本場比賽騎士首節開賽在主場就給勇士下馬威，開局打出一波20：2的兇猛攻勢，也讓灣區大軍徹底招架不住來到第二節比賽，在場上佔據上風的同樣是騎士，團隊三分球可說是怎麼投怎麼有，，手感相當理想，半場結束騎士已取得83：42多達41分領先。雙方易籃再戰後，灣區大軍第三節在小將Janathan Kuminga的帶領之下，回敬對方一波41：29的攻勢，但仍然落後多達29分。末節比賽勇士未能扭轉頹勢，雙方也早早在比賽剩下5分鐘左右時，就換上板凳球員應戰，後衛Darius Garland貢獻全隊最高27分，並傳出6次助攻，Evan Mobley得到23分4籃板4助攻，替補上陣的Ty Jerome挹注20分。替補上陣的小將Janathan Kuminga攻下全隊最高21分，並抓下5籃板與送出5助攻，Andrew Wiggins貢獻11分，後衛Brandin Podziemski挹注14分7籃板4助攻。