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台北市前市長柯文哲因京華城案被羈押至今，檢方近日也陸續約談柯妻陳佩琪、台北市前副市長黃珊珊等人，對此，政治評論者吳靜怡今（9）日直言，「誰是『脫北者』？就是切割阿北的女人」，並認為「陳佩琪和黃珊珊會不會把整個民眾黨和柯文哲出賣了？所以才能輕輕鬆鬆的回家，註定留下柯文哲」。「黃珊珊有沒有繼續跟檢調堅持京華城容獎是合法的？不法獲利高達111億是檢調亂算的？」吳靜怡表示，如果有，那麼京華城弊案大家都沒事，羈押中的會被解放，被告也會撤銷，柯文哲就能出來打球了。吳靜怡提到，如果沒有，那黃珊珊之前帶著議員們開記者會，嚷嚷京華城案為台北市「通案」非唯一，於法有據，所有細部計畫都是同樣標準這些都是胡扯的嗎？「還是說，因為看到相關事證供詞牽扯到收賄而怕了，又或者本來就知道有不明金流，所以只好切割」。「陳佩琪和黃珊珊會不會把整個民眾黨和柯文哲出賣了？所以才能輕輕鬆鬆的回家，註定留下柯文哲」，吳靜怡質疑，面對民眾黨政治獻金案，黃珊珊有沒有拿出關鍵性「有血有肉有人有帳號」的資料？來佐證柯文哲或是李文宗有沒有利用多個人頭、匿名處理不法現金變政治獻金的洗錢手段呢？還是一樣在廉政署把所有指控推向端木正會計。吳靜怡說，陳佩琪有沒有繼續將不明資金或是購買商辦的票據拿出來，像是記者會時，積極的幫老公柯文哲佐證沒有收賄？還是因為檢廉突破了1500萬元關鍵的事證口供，就承認她不清楚也不知道先生給錢的來源，進行切割，「一切都是聽柯文哲的，錢都是柯文哲給的」。吳靜怡認為，犯罪模組會是重複的，任何一種金流可以不一樣來源，但處理中心只會有一組核心的人，那就是柯文哲和李文宗，智庫秘書長、募款經手人、橘子都是要確認，「你們收到錢的下一步？是不是柯文哲親自指揮如何使用的？李文宗拿去處理分流的」。吳靜怡諷刺，「每個證人都會是『脫北者』，不脫離阿北只能變成被告、共犯，換成你，能不脫？」她感嘆說，「草啊～從8月開始，你們看到的所有記者會，都跟假老二民調一樣，為了鞏固討好你們，搞不好都是假的」。