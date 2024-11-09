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北捷板南線新埔站昨（8）晚發生持刀攻擊事件，42歲王姓女子疑似出現幻聽，持美工刀朝身邊乘客揮舞，導致站在身旁的17歲鄭姓少年臉部受傷，引起乘客恐慌亂竄，所幸4名男乘客即時上前奪刀壓制，才未讓事態擴大，而傷者鄭男家屬昨晚已向警方提告殺人未遂。警方查出，王女原為電商理貨員，工作內容就是拆卸紙箱、包裹，才會隨身攜帶美工刀，因不明原因離職，昨日是她最後一天上班，下班後至北市逛街，晚間從善導寺站搭捷運返回新埔站住處。被害鄭姓男高中生則剛從補習班下課，與同學從台北車站搭乘捷運返回板橋住家，疑因在聊天過程中，與王婦眼神對到，讓王婦誤以為鄭姓少年在說他壞話，才會持美工刀逞凶，導致鄭姓少年閃避不及，臉、耳、頸部慘遭劃傷，所幸送醫包紮後並無大礙，家屬昨晚已向警方提告殺人未遂罪。經調閱監視器後，警方發現當時兩人中間有一段距離，且鄭男當時正在與補習班同學聊天，詳細事發原因仍待釐清，因夜間停止訊問，目前王女仍在江翠派出所等候法扶律師到場進行警詢筆錄，情緒十分不穩定。王女供稱自己患有精神方面疾病，但無法提供任何證明，警方亦查無相關就醫紀錄，故將聯繫衛生單位評估有無強制就醫必要，全案將朝殺人未遂罪偵辦。