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▲Nana趴在床上接受雷射施作，全身上下都有圖案要去除。（圖／NA( )NA YouTube）

▲Nana過去的照片中可以看到她身上佈滿不同圖案的刺青。（圖／IG＠jin_a_nana）

▲Nana如今的身上已看不出刺青痕跡，33歲的她依舊貌美如花。（圖／IG＠jin_a_nana）

曾被票選為「全球最美臉蛋」的韓國女演員Nana（林珍兒）過去身體有大面積刺青，曾在穿禮服出席活動時引發討論，後來Nana公開表示，因為媽媽提出了「想再看到我乾乾淨淨的樣子」，因此她正陸續透過雷射方式把刺青去除。Nana昨（8）日晚間也上傳自己除刺青的紀錄片，只見她半裸上身接受雷射，即便疼痛也沒發出任何叫聲，讓粉絲看了不免心疼，也大讚Nana真是勇敢。Nana曾是韓國女團After School及子團體Orange Caramel的成員，今年8月才離開經紀公司Pledis娛樂及所屬組合，轉為演員持續在演藝圈活動。2014、2015年，Nana曾連續2年蟬聯「TC Candler」百大美女第1名，甜美的臉蛋和9頭身的好身材讓她在演藝圈備受注目，不過也因滿身刺青引發過爭議。Nana曾在上節目時透露，刺青是她發洩情緒的舒壓方式，後來因媽媽的請求決定把刺青全都去除。昨（8）日晚間她在自己的YouTube頻道公開除去刺青的紀錄影片，只見她敷完麻藥就開始施打雷射，從腳到背後、肩膀全都有，Nana雖然一度因為疼痛抽動一下，但全程都沒發出叫聲，堅強撐過整個過程，讓人佩服。事實上，距離這段痛苦的除刺青過程已經過去1年時間了，現在Nana身上已經看不出任何刺青的紋路。但過去她曾因刺青被劇組人員抨擊過，當時Nana在拍攝Netflix原創影集《假面女郎》，因為渾身刺青的關係，每次拍攝前化妝師都要花很多時間幫她上妝遮掩刺青，但Nana疑似在拍攝期間，陸續又刺了幾個新圖案，造成劇組很大的困擾。現在Nana決心把刺青都清除，或許除了滿足媽媽的願望外，也是希望演員這條路能走得更長久。Nana目前也正和韓國男神朴正民、朴海俊合作拍攝新電影《HUMINT》，據悉內容和情報蒐集、人工智慧有關，今年10月才正式開拍，上映時間還沒出爐。