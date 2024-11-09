高市警局因應詐騙手法日益複雜多變，隨時把握與社會各界攜手合作的機會，積極提升大眾防詐意識，8日在社團法人中華民國觀護協會所舉辦第21屆全國金舵獎暨旭青獎表揚大會活動現場，由高市警局少年隊隊長陳仁正率領宣導團隊，擺設犯罪預防宣導陣容，宣講反詐防範知識。
宣導團在會場中特別加強宣導近期高發詐騙案件類型，包括前三名假投資（佔23%）、假網拍（佔15%）及解除分期付款（佔10%）等常見手法，藉此增強民眾的識詐知能，形成全民反詐的力量。少年警察隊宣導團與現場來賓熱絡互動交流，講解各類詐騙手法，現場答疑解惑，深獲主辦單位及與會賓客好評。
此次「第21屆金舵獎及旭青獎表揚大會」在熱烈氣氛中圓滿落幕。高雄市政府警察局將持續把握各種機會，結合各社團、宗教團體等活動場合擴大防詐宣導，進一步強化民眾識詐反詐知能，並鼓勵民眾除了自身保持警覺外，也要多多關懷體醒周邊親友，切勿落入詐騙陷阱，一起防制詐騙，共同構建安心的生活環境。
表揚大會計有法務部矯正署林副署長明達、法務部曾前部長勇夫、高雄市政府郭秘書長添貴及警察局林局長炎田、毒防局林局長瑩蓉、高雄市議會康議長裕成等約600位來賓共同出席，場面盛大熱烈，一同見證受獎人對社會的傑出貢獻。
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此次「第21屆金舵獎及旭青獎表揚大會」在熱烈氣氛中圓滿落幕。高雄市政府警察局將持續把握各種機會，結合各社團、宗教團體等活動場合擴大防詐宣導，進一步強化民眾識詐反詐知能，並鼓勵民眾除了自身保持警覺外，也要多多關懷體醒周邊親友，切勿落入詐騙陷阱，一起防制詐騙，共同構建安心的生活環境。
表揚大會計有法務部矯正署林副署長明達、法務部曾前部長勇夫、高雄市政府郭秘書長添貴及警察局林局長炎田、毒防局林局長瑩蓉、高雄市議會康議長裕成等約600位來賓共同出席，場面盛大熱烈，一同見證受獎人對社會的傑出貢獻。