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▲高市警局宣導團，結合第21屆金舵獎暨旭青獎表揚大會，局長林炎田及少年警察隊隊長陳仁正，引來賓們一同至犯罪預防宣導設攤前參訪。（圖／高市警局少年隊提供）

▲高雄市警察局少年警察隊隊長陳仁正率宣導團隊至會場進行宣講反詐防範知識。（圖／高市警局少年隊提供）

▲高雄市警察局少年警察隊隊長陳仁正向來賓們宣講反詐防範知識。（圖／高市警局少年隊提供）

高市警局因應詐騙手法日益複雜多變，隨時把握與社會各界攜手合作的機會，積極提升大眾防詐意識，8日在社團法人中華民國觀護協會所舉辦第21屆全國金舵獎暨旭青獎表揚大會活動現場，由高市警局少年隊隊長陳仁正率領宣導團隊，擺設犯罪預防宣導陣容，宣講反詐防範知識。宣導團在會場中特別加強宣導近期高發詐騙案件類型，包括前三名假投資（佔23%）、假網拍（佔15%）及解除分期付款（佔10%）等常見手法，藉此增強民眾的識詐知能，形成全民反詐的力量。少年警察隊宣導團與現場來賓熱絡互動交流，講解各類詐騙手法，現場答疑解惑，深獲主辦單位及與會賓客好評。此次「第21屆金舵獎及旭青獎表揚大會」在熱烈氣氛中圓滿落幕。高雄市政府警察局將持續把握各種機會，結合各社團、宗教團體等活動場合擴大防詐宣導，進一步強化民眾識詐反詐知能，並鼓勵民眾除了自身保持警覺外，也要多多關懷體醒周邊親友，切勿落入詐騙陷阱，一起防制詐騙，共同構建安心的生活環境。表揚大會計有法務部矯正署林副署長明達、法務部曾前部長勇夫、高雄市政府郭秘書長添貴及警察局林局長炎田、毒防局林局長瑩蓉、高雄市議會康議長裕成等約600位來賓共同出席，場面盛大熱烈，一同見證受獎人對社會的傑出貢獻。