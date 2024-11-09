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大谷翔平來到洛杉磯道奇隊的首季，就幫助球隊奪冠，並與隊友有著不錯的相處經驗，新科世界大賽MVP「自由人」Freddie Freeman近期在美國的運動播客節目《New Heights》中，分享了大谷的趣聞和日常生活片段。他笑說這位日籍棒球巨星的魅力實在太驚人，球場所有人都是為了看大谷，，讓自己和Mookie Betts上場時現場已是門可羅雀。大谷翔平引發的熱潮，過去幾季外界都已經見識過了。不過今年在他轉隊道奇隊的效應帶動下，球隊春訓期間就有數百台相機等著拍攝，大部分是日本媒體。Freeman也說，在賽季期間，當大谷翔平打完最後一輪的打席後，現場約15000名球迷會直接離場，不打算再看接下來要接著上場打擊的Betts和自己。Freeman說，近距離觀看大谷翔平打出史詩一季，Freeman感嘆對方的天生神力，還提醒大家別忽略了大谷正處於Tommy John手術的恢復期，即便如此，，這都讓人感到很不可思議。最後，Freddie Freeman也分享了大谷私生活中的有趣點滴，他有一次和大谷及Clayton Kershaw在紐約吃晚餐，三人一起均分了餐費。總結來說，Freeman認為大谷不僅是棒壇的超級明星，還讓隊伍中的一切變得更加特別和充滿驚喜。