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北捷板南線新埔站昨（8）晚發生持刀攻擊事件，42歲王姓女子疑似出現幻聽，持美工刀朝身邊乘客揮舞，導致站在身旁的17歲鄭姓少年臉部受傷，引起乘客恐慌亂竄，所幸4名男乘客合力奪刀壓制，才未讓事態擴大。目前已知薛先得警員協助完成筆錄，其餘3位無名市民則默默離開，警方目前正在積極尋找3位無名英雄，將公開表揚他們的無私行為。新北市警察局長廖訓誠指出，經調閱監視器後，確認當晚有四位見義勇為的英雄出手相助，其中僅有薛先得已完成筆錄，其餘3位熱心市民為善不欲人知，事件後便默默離開，感謝市民們展現了無私的勇氣，讓社會充滿了溫暖與正義感。新北市政府將對這4位見義勇為的英雄進行公開表揚，感謝他們無私無畏的行動，目前警方正在全力尋找另外3位默默離開的無名英雄，期望能對他們公開致謝，並讓這份勇氣傳遞下去，成為社會守護彼此的力量。台北市長蔣萬安稍早宣布英勇奪刀的薛先得獲終身免費搭乘捷運，至於其他協力乘客，北捷表示，感謝見義勇為的熱心旅客，將針對當時協助的旅客，提供2名旅客10年、1名旅客4年的免費搭乘優惠，表達公司感謝之意，並對傷者持續慰問及法律協助。