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兄弟佛斯特結束7年旅台執教生涯！中信兄弟二軍復健投手教練佛斯特（John Foster），自2017年以客座投手教練身分加入中信兄弟，持續在兄弟球團任教直到本季。佛斯特2017年起展開在台執教的生涯，先後輾轉在一、二軍任教，其中職位包含一軍投手教練、農場投手總監、二軍投手教練等，而本季則是擔任二軍投手復健教練。他在昨（8）日個人社群平台的文章中寫道：「他在文章中感謝投手團隊、管理層人員，甚至還有粉絲，表示：「感謝令人難以置信的粉絲們，我會想念你們的能量、支持和奉獻。」對此，兄弟領隊劉志威接受媒體訪問，回應道：「