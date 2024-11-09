兄弟佛斯特結束7年旅台執教生涯！中信兄弟二軍復健投手教練佛斯特（John Foster），自2017年以客座投手教練身分加入中信兄弟，持續在兄弟球團任教直到本季。今（9）日透過個人社群平台發文表示，即將搭機返美，並寫道：「永遠不會忘記在台灣的時光」，兄弟領隊劉志威在封王遊行現場接受訪問時，也親自給予祝褔，同時感謝他長期以來對球隊的貢獻。
感性發文道別 兄弟球團給祝福
佛斯特2017年起展開在台執教的生涯，先後輾轉在一、二軍任教，其中職位包含一軍投手教練、農場投手總監、二軍投手教練等，而本季則是擔任二軍投手復健教練。
他在昨（8）日個人社群平台的文章中寫道：「我的台灣旅程從2017年開始，台灣在各種方面都永遠地改變了我和我家人的生活，七年過去了，我將乘著明天晚上7點的飛機回到美國，我想我內心會充滿各種情緒。」
他在文章中感謝投手團隊、管理層人員，甚至還有粉絲，表示：「感謝令人難以置信的粉絲們，我會想念你們的能量、支持和奉獻。」最後感性說道：「不論我身處世界何處，我永遠不會忘記我在台灣的這段特別時光，謝謝大家。」
對此，兄弟領隊劉志威接受媒體訪問，回應道：「他在我們這裡貢獻很久，感謝他長期以來對球隊的成就，人生就是一個階段、一個階段，他回美國，我們也是給予祝福。」
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佛斯特2017年起展開在台執教的生涯，先後輾轉在一、二軍任教，其中職位包含一軍投手教練、農場投手總監、二軍投手教練等，而本季則是擔任二軍投手復健教練。
他在昨（8）日個人社群平台的文章中寫道：「我的台灣旅程從2017年開始，台灣在各種方面都永遠地改變了我和我家人的生活，七年過去了，我將乘著明天晚上7點的飛機回到美國，我想我內心會充滿各種情緒。」
他在文章中感謝投手團隊、管理層人員，甚至還有粉絲，表示：「感謝令人難以置信的粉絲們，我會想念你們的能量、支持和奉獻。」最後感性說道：「不論我身處世界何處，我永遠不會忘記我在台灣的這段特別時光，謝謝大家。」
對此，兄弟領隊劉志威接受媒體訪問，回應道：「他在我們這裡貢獻很久，感謝他長期以來對球隊的成就，人生就是一個階段、一個階段，他回美國，我們也是給予祝福。」