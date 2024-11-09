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上週康芮颱風挾帶強風豪雨，全台有大量樹木倒塌，媒體報導指出，新北市樹林區柑園街一帶有樹枝倒塌電線上，台電及樹林區公所皆未處理，對此，台電今（9）日稍早回應表示，台電已於11月6日上午派員處理完成，以確保該區域用電穩定。近期有媒體報導稱樹林區柑園街一帶有樹枝倒塌電線上，台電、樹林區公所卻互踢皮球，為了誰來移除樹木而爭論不休，雙方遲未處理。台電今強調，該區域用電約200戶，並未發生停電狀況，惟因大樹摩擦電纜發出聲響，台電已於11月6日上午派員處理完成，以確保該區域用電穩定。台電指出，颱風期間大量樹倒影響造成停電戶數驟增，台電已在第一時間調派人力搶修，透過新北市政府及各區公所緊急派員協助清除樹木，有助加速復電工作，台電感謝新北市府團隊大力協助與支援，共同為民生用電安全與修復颱風災情努力。