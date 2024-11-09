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▲被稱為「令和怪物」的日籍強投佐佐木朗希，潛力備受許多大聯盟專家肯定，是否會在新賽季就旅美，引起各界關注。（圖／美聯社／達志影像）

日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希（Roki Sasaki），預計將挑戰美國職棒大聯盟（MLB），他在自由球員市場中也成為一條大魚。而雖然目前佐佐木被認為最有可能加盟洛杉磯道奇隊，但也有消息指出，其實目前的情況皆尚未確定，芝加哥小熊隊也可能成為搶人的「黑馬」，稍早佐佐木朗希團隊目前使用競標策略，透過多方談判來提升待遇條件，，需要經濟團隊需運用各種方式增加談判籌碼。根據美媒《ESPN》報導，，顯示出對佐佐木的高度重視。文章中也提到小熊隊曾成功在最後一刻以高價搶下日本強打外野手鈴木誠也，並可能以類似策略爭取佐佐木的加盟。「小熊隊關注日本市場已經有一段時間了，福留孝介、田口壮、藤川球児、高橋尚成、和田毅、川崎宗則、上原浩治、。」ESPN如此寫道。，屆時將由洛杉磯道奇與芝加哥小熊隊進行2連戰交手，道奇隊大谷翔平和山本由伸2人若無意外皆會出賽，若佐佐木朗希最終是選擇加入道奇或小熊，都將成為該賽事受關注的焦點。