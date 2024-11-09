日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希（Roki Sasaki），預計將挑戰美國職棒大聯盟（MLB），他在自由球員市場中也成為一條大魚。而雖然目前佐佐木被認為最有可能加盟洛杉磯道奇隊，但也有消息指出，其實目前的情況皆尚未確定，芝加哥小熊隊也可能成為搶人的「黑馬」，稍早美媒《ESPN》更加碼透露，「芝加哥小熊隊高層已秘密訪日，並與佐佐木朗希的團隊見面磋商。」
佐佐木尚未滿25歲 要挑戰MLB仍有限制
佐佐木朗希團隊目前使用競標策略，透過多方談判來提升待遇條件，因為他還未滿25歲，所以MLB的合約選擇受到限制，需要經濟團隊需運用各種方式增加談判籌碼。
美媒今報導指出 小熊隊高層已秘密訪日
根據美媒《ESPN》報導，芝加哥小熊隊的高層已秘密訪日，並與佐佐木朗希的團隊見面磋商，顯示出對佐佐木的高度重視。文章中也提到小熊隊曾成功在最後一刻以高價搶下日本強打外野手鈴木誠也，並可能以類似策略爭取佐佐木的加盟。
「小熊隊關注日本市場已經有一段時間了，福留孝介、田口壮、藤川球児、高橋尚成、和田毅、川崎宗則、上原浩治、他們從日本引進的球員名單過不勝枚舉。」ESPN如此寫道。
大聯盟將在明年3月18、19日，於日本東京巨蛋舉辦開幕戰，屆時將由洛杉磯道奇與芝加哥小熊隊進行2連戰交手，道奇隊大谷翔平和山本由伸2人若無意外皆會出賽，若佐佐木朗希最終是選擇加入道奇或小熊，都將成為該賽事受關注的焦點。
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佐佐木朗希團隊目前使用競標策略，透過多方談判來提升待遇條件，因為他還未滿25歲，所以MLB的合約選擇受到限制，需要經濟團隊需運用各種方式增加談判籌碼。
美媒今報導指出 小熊隊高層已秘密訪日
根據美媒《ESPN》報導，芝加哥小熊隊的高層已秘密訪日，並與佐佐木朗希的團隊見面磋商，顯示出對佐佐木的高度重視。文章中也提到小熊隊曾成功在最後一刻以高價搶下日本強打外野手鈴木誠也，並可能以類似策略爭取佐佐木的加盟。
「小熊隊關注日本市場已經有一段時間了，福留孝介、田口壮、藤川球児、高橋尚成、和田毅、川崎宗則、上原浩治、他們從日本引進的球員名單過不勝枚舉。」ESPN如此寫道。
大聯盟將在明年3月18、19日，於日本東京巨蛋舉辦開幕戰，屆時將由洛杉磯道奇與芝加哥小熊隊進行2連戰交手，道奇隊大谷翔平和山本由伸2人若無意外皆會出賽，若佐佐木朗希最終是選擇加入道奇或小熊，都將成為該賽事受關注的焦點。