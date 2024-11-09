美國總統大選落幕，前總統川普將重返白宮，國民黨立委王鴻薇在臉書說，公視Taiwan plus一部針對美國大選的影片，竟批川普是被定罪的重刑犯，「我們真的需要充滿意識形態、毫無新聞專業的公共電視台嗎？拜託公視不要把在國內的惡習帶到國際，這將不只是丟台灣的臉，更可能損及台美關係。」
王鴻薇說，美國總統大選落幕，公視Taiwan plus一部針對美國大選的影片，片中公視的委外記者，在確定結果後竟說，「這次選舉將會成為一個歷史時刻，美國人到底會選出一個女性總統，還是一個被定罪的重刑犯？看來美國選擇了重刑犯…」等語，充滿政治立場毫無專業，甚至選後還偷偷下架，
王鴻薇說，公視身為公廣集團拿著人民納稅錢，不幫國人建立良好的媒體環境，已經是非常不及格，居然還幫台灣惹事，現在影片已經向全世界放送，這絕對是重大疏失，公視竟然還想偷雞摸狗，偷偷下架影片好像就沒事，沒有一個人出來為這件事負責，這樣的言論是現在我國政府支持的嗎？
王鴻薇說，基隆市長謝國樑的罷免案，公視底下台語台就曾不顧中立原則，以罷免方發起人及相關團體的視角進行單方面報導，對謝國樑和基隆市政府的回應僅有7秒提及。目無法紀的行為，也讓人看到公廣集團的墮落，公視領人民納稅錢淪落當黨媒，進行政治鬥爭。
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王鴻薇說，公視身為公廣集團拿著人民納稅錢，不幫國人建立良好的媒體環境，已經是非常不及格，居然還幫台灣惹事，現在影片已經向全世界放送，這絕對是重大疏失，公視竟然還想偷雞摸狗，偷偷下架影片好像就沒事，沒有一個人出來為這件事負責，這樣的言論是現在我國政府支持的嗎？
王鴻薇說，基隆市長謝國樑的罷免案，公視底下台語台就曾不顧中立原則，以罷免方發起人及相關團體的視角進行單方面報導，對謝國樑和基隆市政府的回應僅有7秒提及。目無法紀的行為，也讓人看到公廣集團的墮落，公視領人民納稅錢淪落當黨媒，進行政治鬥爭。