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▲明年2025年的3月底之後日本進入櫻花期，且超低的匯率造成通貨膨脹，導致旅遊相關成本大漲，加上4月13日將有大阪萬國博展覽會登場，旅費將比今（2024）年櫻花期上漲5-10%。（圖／記者葉盛耀攝）

▲富國島目前已超越中越，成為越南旅遊景點詢問度的第一位。（圖／雄獅旅遊提供）

中華民國旅行業品質保障協會（品保會）昨（8）日公布「114年1-3月各線旅行團參考價格」，並提供包含東北亞線、歐洲線、美加線等旅遊特色以及市場售價差異等，尤其針對國人最愛旅遊的國家日本，發現明年2025年櫻花期時段不僅比其他季節更高之外，因為通貨膨脹、旅遊成本大漲等因素，旅費將比今年的櫻花季上漲最多10％，而因為明年農曆春節過年能連休9天，歐洲線幾乎銷售一空。日本自由行旅客在訂房時，應能感受房價從2024年秋天起就以漲聲響起。根據品保會公布資料，品保會建議，緊接而來的寒假過年春季長假，國內及出境旅遊詢問度皆相當高，熱門時段機位已吃緊，而近期日幣匯率跌回0.21左右，韓國部分，近來也開放兩家低成本航空－真航空、濟州航空，將於12月起陸續開航台北TPE－務安MWX，前往全羅道光州或木浦更方便。而飛往韓國旅行，在寒假與農曆新年區間售價明顯調漲之外，至於歐洲線，團體賣價還是持平，。歐洲3月傳統花季開始，天氣慢慢回暖，尤其國人最愛的荷蘭鬱金香花季從3月下旬一直持續到5月初，及威尼斯面具嘉年華、尼斯嘉年華、瓦倫西亞法雅節等等，節慶大大增加了團體買氣。且2025年是極光爆發年「最高峰的周期年」，都是助長歐洲線人氣原因。而中南半島線，。芽莊包機銷售漸入佳境，目前航空公司研議是否增班。另外，品保會也提到，旅遊市場方興未艾，數位媒體及社群平台崛起，各種銷售訊息常讓消費者眼花撩亂，且市場難免良莠不齊，呼籲消費者選購旅遊產品時，除應秉持貨價相當的觀念，慎選旅行社及旅遊產品以外，品保協會建議消費者：避免現金繳款，選擇匯款入旅行社公司帳號，或是以信用卡支付爭取多一份消費保障。